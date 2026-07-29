Bożena Dykiel nie żyje. Tak pożegnają Marię Ziębę w "Na Wspólnej". Umrze na rękach ukochanego. Mamy zdjęcia z pogrzebu bohaterki!

Bożena Dykiel zmarła 12 lutego 2026 r., a na jej pogrzeb, który odbył się 25 lutego na warszawskich Powązkach przyszły prawdziwe tłumy. Teraz fani "Na Wspólnej" zasiądą tłumnie przed telewizorami. W pierwszym tygodniu sierpnia 2026 roku pożegnamy jej kultową postać Marii Zięby.

Twórcy "Na Wspólnej", w konsekwencji odejścia Bożeny Dykiel, zdecydowali się na śmierć Marii Zięby. Wielka gwiazda kina przez ponad 20 lat wcielała się w tę kultową postać.

Ostatni lot Marii Zięby w "Na Wspólnej"

Jak czytamy w serwisie AKPA z programem telewizyjnym, tragedia rozegra się w 4260. odcinku "Na Wspólnej", który obejrzymy w TVN w poniedziałek 10 sierpnia 2026 roku.

Maria i Włodek wracają z Hiszpanii, a bliscy szykują im uroczyste powitanie. Gdy rodzina jedzie na lotnisko, w samolocie rozgrywa się dramat. Podczas silnych turbulencji Maria dostaje ataku serca. Obecna na pokładzie lekarka natychmiast rozpoczyna reanimację.

- czytamy w AKP-ie.

Zdradzamy, że przyczyną tragedii okaże się stres, który dla Marii Zięby będzie zbyt dużym obciążeniem. Ostatecznie dowiemy się, że bohaterka Dykiel doznała rozległego zawału serca. Pomimo błyskawicznej akcji ratunkowej życia Marii nie uda się uratować. Maria Zięba umrze jeszcze przed lądowaniem.

Wzruszający pogrzeb-symbol w "Na Wspólnej"

Dwa tygodnie później, w poniedziałek 24 sierpnia 2026 widzowie TVN zobaczą pogrzeb Marii Zięby. W 4268. odcinku "Na Wspólnej" rodzina i przyjaciele pożegnają Marię podczas mszy żałobnej, a następnie odprowadzą jej urnę na miejsce spoczynku. Fanów serialu czekają ogromne wzruszenia! Zdjęcia z pogrzebu Marii Zięby zobaczysz już teraz w naszej galerii zdjęć!

Organizacją ceremonii pożegnalnej bohaterki Bożeny Dykiel zajmie się jej syn Bogdan (Wojciech Brzeziński). W ostatnim pożegnaniu wezmą udział niemal wszyscy najważniejsi bohaterowie serialu, którzy przez lata przewijali się przez życie rodziny Ziębów. To będzie wyjątkowo symboliczna scena dla fanów produkcji.

Włodek nie wytrzyma. Łzy popłyną nad grobem

Najbardziej przejmujące chwile rozegrają się na cmentarzu. Włodek Zięba nie będzie w stanie opanować emocji i całkowicie się załamie. Rozpacz wdowca poruszy wszystkich zgromadzonych, a łzy pojawią się także u jego córek i pozostałych żałobników.

Wsparciem dla Włodka okaże się Żaneta Anna Guzik, która najlepiej zrozumie jego ból. Sama od lat żyje z dramatem zaginięcia swojego męża Grześka (Leszek Lichota, syna Marii. Choć wielu widzów może mieć nadzieję na niespodziewany powrót Grzegorza właśnie podczas pogrzebu matki, scenarzyści nie przygotowali takiego zwrotu akcji. Ceremonia zakończy się bez jego obecności, pozostawiając rodzinę z bolesnym poczuciem straty.

Edyta Jungowska zajmie miejsce Bożeny Dykiel?

W tym wielkim smutku znajdzie się też miejsce na dobrą wiadomość. Ujawniamy: w samolocie w którym mąż Marii Zięby straci żonę pozna także kobietę, która może odmienić jego życie po stracie. Zagra ją wielka gwiazda ekranu, Edyta Jungowska. Dorota Zakrzewska - tak nazywać się będzie jej bohaterka - pojawi się także na pogrzebie Marii i przyniesie jej mężowi pamiątkę po Marii.

Odcinek 4260 przejdzie na pewno do historii serialu "Na Wspólnej". Wszyscy razem pożegnają bohaterkę nieodżałowanej Bożeny Dykiel. Widzowie poznają też nową postać z twarzą Edyty Jungowskiej, która na pewno zostanie z nami na dłużej.

Czytaj także: Pogrzeb Bonnie Tyler będzie transmitowany na żywo! Cały świat to zobaczy. Rodzina zdradziła szczegóły

47

Tak wyglądał pogrzeb Bożeny Dykiel