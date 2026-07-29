Magdalena Tarnowska szczerze o związku z młodszym influencerem. Połączył ich "Taniec z Gwiazdami"

Dla niektórych metryka w relacjach damsko-męskich nie odgrywa najmniejszej roli, natomiast inni widzą w niej spory kłopot, zwłaszcza przy dużej różnicy. Spora część obserwatorów zastanawiała się, w jaki sposób tancerka Magdalena Tarnowska znalazła wspólny język z młodszym o parę lat internetowym twórcą Bagim. Ich znajomość ewoluowała od telewizyjnej przyjaźni na parkiecie aż po romantyczny związek. Niedawno zwyciężczyni "Tańca z Gwiazdami" zdecydowała się odpowiedzieć na te wątpliwości.

Magdalena Tarnowska i Mikołaj Bagi Bagiński: triumf w "Tańcu z Gwiazdami"

Biorąca udział po raz drugi w tym telewizyjnym formacie Magdalena Tarnowska trenowała popularnego influencera Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego podczas 30. edycji polskiej wersji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", zrealizowanej jesienią 2025 roku. Ich taneczny duet błyskawicznie zyskał sympatię telewizyjnej publiczności oraz gigantyczne wsparcie fanów w internecie, co doprowadziło ich do zwycięstwa w wielkim finale. Naturalnie pojawiły się głosy, że o sukcesie przesądziły potężne zasięgi w social mediach, przypominające sytuację z poprzedniej odsłony show, którą wygrała Maria Jeleniewska. Niewątpliwie jednak więź Magdy i Bagiego okazała się znacznie trwalsza niż blask Kryształowej Kuli.

Od tanecznego parkietu do życiowych partnerów

Jeszcze podczas trwania rywalizacji w show krążyły pogłoski, że więź między gwiazdą internetu a profesjonalną choreografką jest znacznie głębsza, niż mogłoby się wydawać. Sami zainteresowani umiejętnie podgrzewali tę atmosferę, prezentując na parkiecie układ w sukni ślubnej i eleganckim garniturze. Mimo tej sugestii zarówno Magda, jak i Bagi uparcie negowali łączące ich uczucie, a przynajmniej umiejętnie unikali jasnych deklaracji. Sytuacja diametralnie zmieniła się z początkiem czerwca, gdy udostępnili w sieci romantyczne wideo z koncertu. Od tego przełomowego momentu internauci gorąco dopingują ich wspólną życiową drogę.

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Magda Tarnowska i Bagi to wyjątkowy duet. Tancerka skomentowała różnicę wieku

Niedawno Magda Tarnowska i jej partner wzięli udział w spotkaniu, w trakcie którego poruszono powracający jak bumerang temat: różnicę wieku w związkach. Komentując kwestię bycia starszą od ukochanego, tancerka wyznała, że czerpie sporo nowej wiedzy z tej relacji, co sprawia, że czuje powiew młodości. Jak podkreśliła, kluczem do sukcesu nie jest data urodzenia, lecz wspólne spoglądanie na otaczającą ich rzeczywistość. Przypomnijmy, że Mikołaj Bagiński niedługo skończy 25 lat, a jego dziewczyna jest rocznikowo starsza o 3 lata.

"Na pewno poznaję młodsze trendy. Nowe rzeczy. Uczymy się od siebie i czuję się odmłodzona. Taka prawda. Same plusy. Polecam" - powiedziała tancerka.

"Nie wiek świadczy o dojrzałości, że tutaj wszystko jest dobrze. Myślę, że to nie kwestia wieku, a bardziej podejścia do życia i w tym się na pewno zgadzamy" - dodała.

Sonda Czy uważasz, że duża różnica wieku w związku jest przeszkodą? Tak, to stanowi problem Nie, miłość przezwycięża wszystko