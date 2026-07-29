Gwiazdor "Na Sygnale" zmienił się nie do poznania. Ekstremalna metamorfoza. Teraz pozuje bez koszulki i pręży muskuły

Kim jest Dariusz Wieteska?

Dariusz Wieteska to polski aktor telewizyjny i teatralny, urodzony 9 stycznia 1987 roku w Warszawie. Jest absolwentem Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich. Dodatkowo zdał on państwowy egzamin eksternistyczny ZASP. Największą rozpoznawalność i sympatię telewidzów przyniosła mu rola ratownika medycznego Piotra Strzeleckiego w popularnym serialu TVP "Na sygnale", w którego wciela się od 2014 roku.

W swoim dorobku ma również występ w 8. edycji programu "Taniec z Gwiazdami" w telewizji Polsat, a także role w takich produkcjach jak "Zakochani po ucho", "Klan", "Przyjaciółki" czy "Ojciec Mateusz". Poza pracą przed kamerą, aktor bierze również udział w różnego rodzajach akcjach charytatywnych. Niedawno wspierał "Psierociniec".

Prywatnie był mężem Urszuli Zawadzkiej-Wieteski. Para jednak rozstała się w 2023 roku.

- Jest takie poczucie, że rzeczywiście coś w życiu nie wyszło, bo kiedy braliśmy ślub, to byłem przekonany, że będziemy do końca życia razem. Później się okazało, że mamy inne priorytety […], no i złożyłem papiery rozwodowe - mówił w programie "Ja wysiadam".

Nie ma informacji, czy aktor obecnie z kimś się spotyka.

Dariusz Wieteska od 10 lat wciela się w postać Piotra w serialu "Na sygnale". Poznalibyście go na starych zdjęciach

Dariusz Wieteska walczy o formę pod okiem Marcina Łopuckiego

Wieteska już od dłuższego czasu informował o tym, że dba o swoją sylwetkę. Mężczyzna co rusz wrzucał nagrania z siłowni, podczas których zazwyczaj ciężko i siłowo ćwiczył. Dodatkowo regularnie do kamery prężył swoje muskuły. Okazało się, że walka o lepszą sylwetkę trwała od 2011 roku, a to wszystko pod okiem znanego trenera Marcina Łopuckiego, prywatnie męża Katarzyny Skrzyneckiej.

- Wystarczyło chodzić na siłownię od 2011. A od 6 lat ćwiczyć pod okiem trenera Marcin Łopucki IFBB ELITE PRO. A! No i odstawiłem pieczywo a cappuccino zamieniłem na czarną kawę. Jeszcze dużo pracy przede mną ale kondycja skoczyła. #wartotrenować. Nie tylko dla lepszej sylwetki ale samopoczucia, energii i zdrowia... - napisał Wieteska.

Fani gwiazdy "Na Sygnale" nie ukrywają swojego zachwytu nad przemianą aktora. Doceniają jego trudną pracę, a nawet nie ukrywają tego, że jest on dla nich ogromną inspiracją.

Obejrzyjcie w naszej galerii zdjęcia wielkiej przemiany Dariusza Wieteski. Te muskuły trzeba zobaczyć!