Słynny muzyk zginął w tragicznym wypadku! Zdobywca Oscara miał 56 lat

Jak przekazało jako pierwsze "The Irish Independent" nie żyje Glen Hansard, uznany irlandzki muzyk, znany przede wszystkim z działalności w zespole The Frames. Poinformowano, że artysta zginął w środę 29 lipca w godzinach wczesnoporannych w wyniku tragicznego wypadku motocyklowego. Do kolizji drogowej doszło w Irlandii w dublińskiej dzielnicy Lucan.

Służby miały otrzymać informację o wypadku około godziny 4:30 czasu lokalnego. Pomimo tego, że pomoc pojawiła się na miejscu dość szybko, a rannemu Hansardowi została udzielona pomoc, to niestety, muzyk zmarł na miejscu tragicznego zdarzenia. W chwili śmierci Glen Hansard miał 56 lat, na ten moment nie jest znana dokładna, oficjalna przyczyna jego śmierci.

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Kim był Glen Hansard?

Glen Hansard urodził się 21 kwietnia 1970 roku w Irlandii w dublińskiej dzielnicy Ballymun. Jako zaledwie 13-latek porzucił naukę na rzecz pracy, a siedem lat później powołał do życia zespół, który zapewnił mu światową sławę, uznanie i rozpoznawalność - The Frames. Formacja uznawana jest za jedną z najbardziej wpływowych na irlandzkiej scenie muzycznej.

The Frames to jednak nie wszystko. Hansard był także częścią folkowo-rockowego duetu The Swell Season. To właśnie będąc jego częścią nagrał na potrzeby filmu Once, w którym zresztą zagrał pierwszoplanową rolę męską, utwór Falling Slowly, który zapewnił duetowi statuetkę Oscara za 'Najlepszy utwór oryginalny'. W 2012 roku muzyk rozpoczął karierę solową i już debiutancki Rhythm and Repos zapewnił mu sukces. W ramach działalności pod własnym nazwiskiem Hansard wydał pięć albumów, z czego jako ostatni zapamiętany zostanie All That Was East Is West of Me Now z października 2023 roku.

Glen Hansard pozostawał w związku z fińską poetką Maire Saaritsa. Para w 2022 roku doczekała się pierwszego i jedynego dziecka.

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