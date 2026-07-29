Słynny muzyk zginął w tragicznym wypadku! Zdobywca Oscara miał 56 lat

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-29 13:34

Kolejne już dziś, tj, w środę 29 lipca, przykre wieści obiegły media na całym świecie. Jak przekazały irlandzkie źródła, w wieku 56 lat zginął tragicznie uznany muzyk, zdobywca Oscara za 'Najlepszą Piosenkę" Glen Hansard. Artysta poniósł śmierć w godzinach porannych w wyniku tragicznego wypadku motocyklowego. Co już wiadomo?

Uśmiechnięty muzyk Glen Hansard na scenie przy mikrofonie. O jego tragicznej śmierci przeczytasz na SE.
Autor: Andy Witchger/ CC BY-SA 2.0

Jak przekazało jako pierwsze "The Irish Independent" nie żyje Glen Hansard, uznany irlandzki muzyk, znany przede wszystkim z działalności w zespole The Frames. Poinformowano, że artysta zginął w środę 29 lipca w godzinach wczesnoporannych w wyniku tragicznego wypadku motocyklowego. Do kolizji drogowej doszło w Irlandii w dublińskiej dzielnicy Lucan. 

Służby miały otrzymać informację o wypadku około godziny 4:30 czasu lokalnego. Pomimo tego, że pomoc pojawiła się na miejscu dość szybko, a rannemu Hansardowi została udzielona pomoc, to niestety, muzyk zmarł na miejscu tragicznego zdarzenia. W chwili śmierci Glen Hansard miał 56 lat, na ten moment nie jest znana dokładna, oficjalna przyczyna jego śmierci.

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Kim był Glen Hansard?

Glen Hansard urodził się 21 kwietnia 1970 roku w Irlandii w dublińskiej dzielnicy Ballymun. Jako zaledwie 13-latek porzucił naukę na rzecz pracy, a siedem lat później powołał do życia zespół, który zapewnił mu światową sławę, uznanie i rozpoznawalność - The Frames. Formacja uznawana jest za jedną z najbardziej wpływowych na irlandzkiej scenie muzycznej.

The Frames to jednak nie wszystko. Hansard był także częścią folkowo-rockowego duetu The Swell Season. To właśnie będąc jego częścią nagrał na potrzeby filmu Once, w którym zresztą zagrał pierwszoplanową rolę męską, utwór Falling Slowly, który zapewnił duetowi statuetkę Oscara za 'Najlepszy utwór oryginalny'. W 2012 roku muzyk rozpoczął karierę solową i już debiutancki Rhythm and Repos zapewnił mu sukces. W ramach działalności pod własnym nazwiskiem Hansard wydał pięć albumów, z czego jako ostatni zapamiętany zostanie All That Was East Is West of Me Now z października 2023 roku.

Glen Hansard pozostawał w związku z fińską poetką Maire Saaritsa. Para w 2022 roku doczekała się pierwszego i jedynego dziecka.

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