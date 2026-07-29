Polska żegna Andrzeja Komorowskiego. Przez lata pomagał tysiącom ludzi

Smutna wiadomość obiegła media we wtorkowy wieczór. W wieku 75 lat zmarł Andrzej Komorowski - psycholog, wykładowca akademicki, autor książek oraz ekspert często zapraszany do programów telewizyjnych. Przez lata dzielił się swoją wiedzą z widzami m.in. w "Pytaniu na śniadanie", "Dzień Dobry TVN" oraz innych audycjach poświęconych relacjom międzyludzkim i psychologii. O jego śmierci poinformował w mediach społecznościowych minister Tomasz Siemoniak.

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Miliony Polaków kojarzyły jego twarz. Andrzej Komorowski nie żyje

Tomasz Siemoniak zamieścił poruszający wpis, w którym pożegnał wieloletniego znajomego i podkreślił jego zasługi.

Bardzo smutna wiadomość o śmierci Andrzeja Komorowskiego, psychologa, autora książek, wiceprezesa Radia dla Ciebie na przełomie wieków, dobrego człowieka, który pomagał wielu ludziom. Wyrazy serdecznego współczucia dla Rodziny. Cześć Jego Pamięci! - napisał w sieci.

Andrzej Komorowski przez dziesięciolecia był jednym z najbardziej rozpoznawalnych ekspertów zajmujących się tematyką relacji międzyludzkich. Jako psycholog, seksuolog kliniczny i mediator wspierał osoby przeżywające kryzysy rodzinne oraz partnerskie.

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Swoją wiedzą dzielił się nie tylko podczas konsultacji, ale także na łamach książek oraz w mediach. Był autorem publikacji poświęconych psychologii i relacjom, a jedną z najbardziej znanych była książka "Miłość ci wszystko wypaczy". W swoich wystąpieniach często podkreślał, że człowiek ma realny wpływ na własne życie.

Komorowski był również związany z mediami. Współpracował z Polskim Radiem, przygotowując felietony emitowane w audycji "Cztery Pory Roku" w Programie Pierwszym. Pełnił także funkcję wiceprezesa Radia dla Ciebie. Regularnie pojawiał się jako ekspert w programach Telewizji Polskiej, TVN i Polsatu, gdzie komentował kwestie dotyczące psychologii, wychowania dzieci oraz relacji rodzinnych.

Bogate było również jego doświadczenie zawodowe poza mediami. Po ukończeniu studiów w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego pracował m.in. w Zakładzie Kobiet i Rodzin oraz w Zakładzie Humanizacji Pracy przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W kolejnych latach został zastępcą sekretarza generalnego Towarzystwa Rozwoju Rodziny. Na początku lat 90. współpracował także przy działaniach dotyczących polityki na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

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