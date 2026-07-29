Ostatni spacer we dwoje przed porodem? Paweł Deląg nie odstępował ukochanej ani na krok

Poród może nastąpić w każdej chwili

Paweł Deląg już wkrótce po raz trzeci zostanie ojcem. Dla aktora i Patrycji Komorowskiej będzie to jednak wyjątkowy moment - para po raz pierwszy doczeka się wspólnego dziecka - córeczki. Z wpisów publikowanych przez przyszłą mamę w mediach społecznościowych wynika, że ciąża jest już na finiszu. To 38. tydzień, a więc rozwiązanie może nastąpić dosłownie w każdej chwili.

Mimo zaawansowanej ciąży ukochana Pawła Deląga nie rezygnuje z aktywności. Jeszcze do niedawna razem podróżowali po świecie, odwiedzając m.in. Stany Zjednoczone, Francję i Portugalię. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że nadszedł czas oczekiwania na najważniejszy moment.

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Ostatni spacer przed wielką zmianą?

Fotoreporterzy przyłapali zakochanych podczas przechadzki po Krakowskim Przedmieściu. Para nie spieszyła się, spacerowała spokojnym krokiem i co chwilę zatrzymywała się, by nacieszyć się wspólnymi chwilami.

Największą uwagę przyciągał oczywiście ciążowy brzuszek Patrycji Komorowskiej, który wyraźnie pokazuje, że narodziny dziecka są już bardzo blisko. Przyszła mama wyglądała na zrelaksowaną i uśmiechniętą, a Paweł Deląg przez cały czas był obok niej, czuwając nad jej komfortem.

Zwiedzali świat, a teraz cieszą się wspólnym czasem w Warszawie

Ostatnie miesiące były dla pary wyjątkowo intensywne. Zakochani nie zamknęli się w domu, lecz korzystali z każdej okazji do wspólnych wyjazdów. W mediach społecznościowych Patrycja chętnie pokazywała kadry z kolejnych podróży, udowadniając, że nawet zaawansowana ciąża nie musi oznaczać rezygnacji z aktywnego stylu życia.

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Teraz tempo wyraźnie zwolniło. Spacer po jednej z najbardziej znanych ulic Warszawy był okazją do złapania oddechu przed nadchodzącą rewolucją w ich życiu. Zakochani robili pamiątkowe zdjęcia i chłonęli wspólnie spędzony czas. Podczas spaceru aktor przez cały czas towarzyszył partnerce i wyraźnie dbał o jej dobre samopoczucie. W pewnym momencie para odwiedziła nawet kościół.

Obejrzyjcie zdjęcia w naszej galerii.

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