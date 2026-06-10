Paweł Deląg zostanie ojcem! Pokazał ciążową sesję z ukochaną

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-06-10 12:15

Paweł Deląg ma powody do ogromnej radości. Popularny aktor i jego partnerka oczekują narodzin dziecka, a w sieci właśnie pojawiły się ich wyjątkowe zdjęcia z sesji ciążowej. Romantyczne kadry natychmiast przyciągnęły uwagę fanów i wywołały falę komentarzy w mediach społecznościowych.

Wzruszające kadry Deląga i jego ukochanej. Już wkrótce zostaną rodzicami

Paweł Deląg od lat uchodzi za jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów, którego kariera obejmuje zarówno produkcje filmowe, jak i telewizyjne. Choć zawodowo pozostaje bardzo aktywny, swoje życie prywatne stara się racze chronić przed zainteresowaniem mediów. Tym razem zrobił jednak wyjątek. Wraz z ukochaną postanowił podzielić się radosną nowiną o powiększeniu rodziny. Para nie tylko jakiś czas temu ujawniła, że oczekuje dziecka, ale także niedawno zdecydowała się na wyjątkową sesję zdjęciową, która szybko obiegła internet.

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Paweł Deląg zostanie ojcem! Pokazał ciążową sesję z ukochaną

Na opublikowanych fotografiach widać aktora i jego partnerkę w romantycznej, pełnej czułości scenerii. Sesja została utrzymana w spokojnym, eleganckim klimacie, podkreślającym wyjątkowy moment w ich życiu. Deląg z dumą pozuje obok ukochanej, obejmując ją i eksponując wyraźnie widoczny ciążowy brzuszek.

No i dałem się namówić : sesja You&Me Efekt wkrótce - napisał w sieci Paweł Deląg.

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Zdjęcia w krótkim czasie przyciągnęły uwagę internautów, którzy nie szczędzili ciepłych słów i gratulacji. W komentarzach dominują życzenia zdrowia, szczęścia i spokojnego oczekiwania na przyjście dziecka na świat. 

Łaaaał Kochani co za cudowne wieści. Gratulacje Kochani. Życzymy Wam bardzo dużo zdrowia i wszystkiego co najpiękniejsze. Pozdrawiamy z Londynu - czytamy w sekcji komentarzy.

Sama para nie ukrywa radości z nadchodzącej zmiany w życiu. Widać, że ten wyjątkowy czas starają się przeżywać z dala od medialnego zgiełku, skupiając się na sobie i najbliższych. Sesja zdjęciowa ma być dla nich wyjątkową pamiątką.

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Zobacz naszą galerię: Paweł Deląg zostanie ojcem! Pokazał ciążową sesję z ukochaną

Paweł Deląg zostanie ojcem! Pokazał ciążową sesję z ukochaną
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PAWEŁ DELĄG