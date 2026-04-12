Ukochana Pawła Deląga chwali się wieczorną randką. Sprytnie ukryła ciążowy brzuszek!

Paweł Deląg i Patrycja Komorowska: Miłość rozkwita!

Paweł Deląg (55 l.) przez lata uchodził za jednego z największych polskich amantów, a jego życie uczuciowe wzbudzało duże zainteresowanie mediów. Przystojny aktor zdecydowanie nie należy do osób, które chętnie rozpowiadają o swoim życiu prywatnym. Chociaż przed laty dużo mówiło się o jego romansach, to sam Paweł Deląg rzadko o nich opowiadał. Mimo to zyskał w show-biznesie łatkę "bawidamka" i łączono go z wieloma znanymi pięknościami.

Sam zainteresowany w ostatnich latach rzadko opowiadał o swoim życiu uczuciowym. W ostatnim czasie coś się zmieniło o Paweł Deląg już nie kryje się z uczuciem. Wybranką jego serca jest piękna Patrycja Komorowska (36 l.). To certyfikowana psychoterapeutka, właścicielka poradni, które pomagają ludziom w zakresie zdrowia psychicznego. Sama prowadzi terapie par i małżeńskie, więc na związkach zna się jak mało kto.

Paweł Deląg i Patrycja Komorowska na romantycznej randce

Pod koniec marca piękna pani psycholog przekazała, że spodziewa się dziecka. Dla aktora będzie to trzecie dziecko. Ma już dwóch dorosłych synów - Pawła Juniora (33 l.) i Mikołaja (25 l.). Od tamtej pory jest o wiele bardziej aktywna w sieci. Pokazuje zdjęcia z ukochanym i snuje ciążowe przemyślenia. Zakochani niedawno relacjonowali wspólną podróż po Stanach Zjednoczonych. Wrócili już do kraju i nadal są nierozłączni.

Sobotni wieczór spędzili na romantycznej randce. Patrycja Komorowska na Instagramie pokazała kilka zdjęć z weekendowego wyjścia. Zaprezentowała przy tym swoją stylizację. Wyglądała bardzo elegancko w czarnych spodniach i białym gorsetowym topie, który umiejętnie ukrył ciążowy brzuszek. Nie zabrakło również uroczego zdjęcia z ukochanym!

28

