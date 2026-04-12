Najgorętsze pary ostatnich miesięcy! Nawet na czerwonym dywanie nie mogą oderwać od siebie rąk!

Miłość w show-biznesie potrafi rozgrzać atmosferę bardziej niż najgłośniejsze premiery i branżowe imprezy. Niektóre pary pilnują swojej prywatności i na branżowych imprezach pojawiają się osobno. Inne nie kryją się z uczuciem i nie szczędzą sobie czułych gestów nawet pod okiem obiektywów. Te pary wiedzą, jak zrobić wokół siebie zamieszanie!

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogocewicz

Od miesięcy o żadnej innej parze nie jest tak głośno, jak o Agnieszce Kaczorowskiej (33 l.) i Marcinie Rogacewiczu (46 l.). Od pamiętnego zimowego spaceru po Łazienkach Królewskich niemal nie schodzą z internetowych afiszy. Swój związek potwierdzili dopiero kilka miesięcy później podczas premierowego odcinka jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Chociaż zapewniali, że "miłość lubi ciszę", to swoimi kolejnymi publikacjami i projektami nie dają o sobie zapomnieć.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej

Gwiazda "Klanu" i były opiekun "Komisarza Alexa" to nie jedyna para, która spędza ze sobą każdą chwilę. Roksana Węgiel (21 l.) i Kevin Mglej (29 l.) tworzą zgrany duet zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Młoda piosenkarka u boku męża zmieniła wizerunek, a obecnie pracuje nad nowym albumem. Zakochani chętnie pojawiają się razem na branżowych wydarzeniach i nawet czujne oko kamery ich nie powstrzymuje przed pocałunkami.

Leszek Lichota i Katarzyna Baran

Leszek Lichota (48 l.) jeszcze niedawno łączony był z Iloną Wrońską (48 l.). Aktorska para była razem przed ponad dwadzieścia lat, ale ich miłość nie wytrzymała próby czasu. Krótko po potwierdzeniu rozstania aktor zaczął pojawiać się u boku tajemniczej blondynki. Jego nową wybranką jest Katarzyna Baran (42 l.), stylistka i kostiumografka, która pracowała przy wielu popularnych produkcjach telewizyjnych m.in. przy serialu "Wataha". To właśnie na planie produkcji miała poznać się z Lichotą. W show-biznesie zadebiutowali na premierze filmu "Dziki". Para trzymała się za ręce i nie szczędziła sobie czułych spojrzeń w oczy.

Katarzyna Wajda i Bartłomiej Kotschedoff

Na salonach coraz częściej pojawiają się także Katarzyna Wajda (39 l.) i Bartłomiej Kotschedoff (38 l.). Ich relacja wyszła na jaw krótko po informacji o rozwodzie aktorki. I tę parę miała połączyć praca na planie tej samej produkcji. Osoba z otoczenia pary przekazała w rozmowie z Pudelkiem, że spotykają się już od kilku miesięcy. Zakochani pojawili się razem na kilku branżowych imprezach. Gwiazda "Odwilży" nie potrafi oderwać wzroku od swojego partnera.

Paweł Deląg i Patrycja Komorowska

Przed laty o romansach przystojnego aktora było bardzo głośno. Paweł Deląg (55 l.) od dłuższego czasu nie komentował swojego życia prywatnego. W ubiegłym roku potwierdził, że jest w szczęśliwym związku, a z czasem wyszło na jaw kim jest jego wybranka. Aktor układa sobie życie u boku młodszej o dwadzieścia lat Patrycji Komorowskiej (36 l.). Kilka razy pojawili się na czerwonym dywanie, wymieniając przy tym pełne czułości spojrzenia. Pod koniec marca piękna pani psycholog przekazała, że spodziewa się dziecka. Od tamtej pory jest o wiele bardziej aktywna w sieci. Pokazuje zdjęcia z ukochanym i snuje ciążowe przemyślenia.

Kuba Wojewódzki i Żaneta Rosińska

Ostatnia z wymienionych par kilka miesięcy temu wywołała spore zamieszanie. W przeciwieństwie do poprzednich, nie pojawiają się razem na show-biznesowych imprezach. Mimo to umiejętnie wodzą wszystkich za nos. Mowa oczywiście o Kubie Wojewódzkim (62 l.) i Żanecie Rosińskiej (35 l.). O ślubie poinformował sam "król TVN" w jednym z odcinków swojego programu. Chociaż oficjalnie nie potwierdzili, że są razem i unikają wspólnych zdjęć, to sami umiejętnie podsycają plotki o swoim małżeństwie. Niedawno zostali przyłapani na wspólnej podróży.

