Kocha naturę i spokój. A tu taka impreza! Leszek Lichota przyłapany nad ranem z NOWĄ UKOCHANĄ

Aktor Leszek Lichota przyłapany z nową ukochaną w środku nocy

Każdemu czasem należy się chwila oddechu i beztroskiej zabawy. Aktor Leszek Lichota (48 l.) ostatnio ciężko pracował na planie filmu "Dziki". Gdy film wszedł już do kin, mógł, jak to się mówi, "odpiąć wrotki". Zwłaszcza, że ma z kim. Po rozstaniu z aktorką Iloną Wrońską (48 l.), znaną z "Na Wspólnej", związał się z inną gwiazdą TVN - stylistką Katarzyną Baran.

NIE PRZEGAP: Lichota i Wrońska znów razem, mimo rozstania. On niedawno pokazywał się z nową ukochaną

Nowa para polskiego show-biznesu pokazała się razem na grudniowej premierze filmu "Dziki". Partnerka Leszka Lichoty nie jest nową twarzą w polskim show-biznesie. To Krystyna Baran, 42-letnia stylistka i kostiumografka, która pracowała przy wielu popularnych produkcjach telewizyjnych. Współpracowała m.in. z Małgorzatą Rozenek-Majdan i Agatą Młynarską. Zakochani mieli poznać się na planie serialu "Wataha". Jak donoszą informatorzy, Baran i Lichota mieli już zdecydować się na wspólne zamieszkanie.

ZOBACZ WIĘCEJ: Leszek Lichota pierwszy raz o nowym związku. Kim jest jego ukochana?

Niedawno Leszek Lichota i Katarzyna Baran ruszyli razem w długą. Parę przyłapano podczas imprezy w popularnym w stolicy klubie Piano Bar, gdzie ludzie bawią się do granej na żywo muzyki. Byli tam w grupie znajomych, popijali drinki, tańczyli. Dopiero po godz. 2 w nocy postanowili zebrać się do domu. Aktor zadbał wtedy o ukochaną. Jeszcze przy stoliku pomógł jej nałożyć futro, by nie zmarła przy tych mrozach. A potem ruszyli do taksówki. Lichota wykorzystał tę chwilę, by zapalić papierosa. Oj, nieładnie, nieładnie.

Zobaczcie w naszej galerii, jak imprezuje Leszek Lichota.

28