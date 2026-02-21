Kocha naturę i spokój. A tu taka impreza! Leszek Lichota przyłapany nad ranem z NOWĄ UKOCHANĄ

Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
2026-02-21 4:50

Leszek Lichota przeżywa drugą młodość u boku nowej partnerki. Co prawda aktor nie robi żadnych głupot, a grzecznie się bawi. Ale do tej pory nie widywaliśmy go na mieście do późnych godzin nocnych. Zwłaszcza, że Lichota wol góry, naturę i spokój. A tu proszę! Popularna knajpa, drinki, papieroski i oczywiście ona - nowa wybranka. Zobaczcie, jak imprezuje Leszek Lichota.

Aktor Leszek Lichota przyłapany z nową ukochaną w środku nocy

Każdemu czasem należy się chwila oddechu i beztroskiej zabawy. Aktor Leszek Lichota (48 l.) ostatnio ciężko pracował na planie filmu "Dziki". Gdy film wszedł już do kin, mógł, jak to się mówi, "odpiąć wrotki". Zwłaszcza, że ma z kim. Po rozstaniu z aktorką Iloną Wrońską (48 l.), znaną z "Na Wspólnej", związał się z inną gwiazdą TVN - stylistką Katarzyną Baran.

NIE PRZEGAP: Lichota i Wrońska znów razem, mimo rozstania. On niedawno pokazywał się z nową ukochaną

Nowa para polskiego show-biznesu pokazała się razem na grudniowej premierze filmu "Dziki". Partnerka Leszka Lichoty nie jest nową twarzą w polskim show-biznesie. To Krystyna Baran, 42-letnia stylistka i kostiumografka, która pracowała przy wielu popularnych produkcjach telewizyjnych. Współpracowała m.in. z Małgorzatą Rozenek-Majdan i Agatą Młynarską. Zakochani mieli poznać się na planie serialu "Wataha". Jak donoszą informatorzy, Baran i Lichota mieli już zdecydować się na wspólne zamieszkanie.

ZOBACZ WIĘCEJ: Leszek Lichota pierwszy raz o nowym związku. Kim jest jego ukochana?

Niedawno Leszek Lichota i Katarzyna Baran ruszyli razem w długą. Parę przyłapano podczas imprezy w popularnym w stolicy klubie Piano Bar, gdzie ludzie bawią się do granej na żywo muzyki. Byli tam w grupie znajomych, popijali drinki, tańczyli. Dopiero po godz. 2 w nocy postanowili zebrać się do domu. Aktor zadbał wtedy o ukochaną. Jeszcze przy stoliku pomógł jej nałożyć futro, by nie zmarła przy tych mrozach. A potem ruszyli do taksówki. Lichota wykorzystał tę chwilę, by zapalić papierosa. Oj, nieładnie, nieładnie.

Zobaczcie w naszej galerii, jak imprezuje Leszek Lichota.

Super Express Google News
Leszek Lichota tak baluje dżentelmen
Galeria zdjęć 28
Leszek Lichota o roli w filmie "Dziki": To wszystko kręciło mnie za dzieciaka
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LESZEK LICHOTA