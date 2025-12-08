Leszek Lichota pierwszy raz o nowym związku. Kim jest jego ukochana?

Leszek Lichota i Ilona Wrońska: Rozstanie po dwudziestu latach

Leszek Lichota (48 l.) i Ilona Wrońska (48 l.) przed dwie dekady uchodzili za idealny związek. Poznali się przez laty na planie serialu "Na Wspólnej", w którym on grał Grzegorza Ziębę, ona Kingę Brzozowską. Chociaż pożegnali się już z produkcja TVN-u, to nadal trwali u swojego boku. Aktorska para doczekała się dwójki dzieci - Nataszy i Kajetana. Prowadzili również wspólny biznes w Beskidzie Niskim.

Nigdy nie zdecydowali się na ślub, ale dla wielu byli przykładem trwałego i niezwykle zgodnego związku. Wszystko skończyło się na początku października, gdy Leszek Lichota i Ilona Wrońska przekazali, że nie są już razem. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych napisali, że rozstali się kilka miesięcy temu.

W związku z licznymi zapytaniami o wspólne wywiady chcielibyśmy poinformować Was, że od kilku miesięcy nie jesteśmy już prywatnie parą i nie mieszkamy razem, ale nadal razem pracujemy i prowadzimy nasz glamping. Prosimy media o niekomentowanie naszego życia osobistego i uszanowanie prywatności naszej i naszych dzieci - przekazali.

Leszek Lichota: Kim jest nowa partnerka aktora?

Kilka tygodni później Leszek Lichota pojawił się na premierze filmu "Dziki". U boku aktora pojawiła się tajemnicza blondynka. Para trzymała się za ręce i nie szczędziła sobie czułych spojrzeń w oczy. Po oficjalnym rozstaniu z Iloną Wrońską aktor unikał komentowania życia prywatnego, tym bardziej więc jego wspólny występ z nową towarzyszką wzbudził spore emocje.

W poniedziałkowy poranek Lichota gościł w programie "Pytanie na śniadanie". W pewnym momencie padło pytanie o nowy związek.

Każdy chyba potrzebuje [szczęścia i wsparcia od bliskich] i o to szczęście trzeba dbać i je kreować. Nie bardzo mam potrzebę komentowania mojego życia prywatnego na forum. Powiem tylko, że jest to dowód na to, że życie bywa zaskakujące i nieprzewidywalne również dla nas - odpowiedział wymijająco aktor.

Partnerka Leszka Lichoty nie jest nową twarzą w polskim show-biznesie. To Krystyna Baran, 42-letnia stylistka i kostiumografka, która pracowała przy wielu popularnych produkcjach telewizyjnych. Współpracowała m.in. z Małgorzatą Rozenek-Majdan i Agatą Młynarską. Zakochani mieli poznać się na planie serialu "Wataha". Jak donoszą informatorzy, Baran i Lichota mieli już zdecydować się na wspólne zamieszkanie.

