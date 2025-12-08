Kipiąca jak wulkan polska modelka z obietnicą dla piłkarzy. Zrobi to, jak wyjdą z grupy mundialu

Polscy piłkarze powalczą o wyjazd na piłkarskie mistrzostwa świata w Ameryce Północnej

O to, by bardziej im się chciało zadbała polska modelka Izabela Zalech

W specjalnym poście zachęca ich do gry nie tylko o wyjazd na mundial, ale także o wyjście z grupy

Co im obiecała piękna Iza, która kipi seksapilem w swoich mediach społecznościowych?

Piękna modelka zachęca polskich piłkarzy do lepszej gry!

Temperatura wokół reprezentacji rośnie do czerwoności, i to nie tylko przez emocje sportowe! Zjawiskowa Iza Zalech, którą fani kojarzą ją . Ta piękność, która za kierownicą zawstydziłaby niejednego faceta, złożyła naszym Orłom propozycję nie do odrzucenia. Lewy, słyszysz to?! Jeśli wyjdziecie z grupy, czeka was nagroda, o której marzą tysiące Polaków!

Rzymianka Najmana to Kubica w spódnicy. Kocha szybką jazdę samochodami. Bierze udział w zawodach

To nie jest zwykła modelka, która tylko pozuje na ściankach. To prawdziwa bestia prędkości! Iza, okrzyknięta przez fanów "Kubicą w spódnicy", na co dzień zamienia szpilki na sportowe opony i kask, ścigając się w rajdach i paląc gumę na torach. Piękna, szybka i niebezpieczna – idealna mieszanka wybuchowa!

Teraz ta motoryzacyjna bogini rzuciła rękawicę naszym piłkarzom. Cel jest jasny: nie tylko awans na mistrzostwa świata, ale w grę ma wchodzić wyjście z grupy na mundialu.

Odważna zapowiedź Izy Zalech: Pokażę Wam więcej

Co się stanie, gdy Biało-Czerwoni spełnią ten warunek? "Rzymianka" zapowiada niespodziankę, która wbije wszystkich w fotel! Piękna Izabela postanowiła, że nie będzie trzymała wszystkich szczegółów w tajemnicy. Czy będzie to szalony drift wokół Stadionu Narodowego? A może gorąca, specjalna sesja zdjęciowa dedykowana naszym strzelcom?

Wszystko wskazuje na to, że... to drugie! - Chłopaki, mam nadzieję, że wyjdziecie z grupy. Jak się Wam uda to pokażę więcej! - napisała na swoim Instagramie Iza Zalech.

Czy piękna Iza przekona w ten sposób piłkarzy do jeszcze lepszej gry? Przekonamy się już w marcu i, oby, także w czerwcu!