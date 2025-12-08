Leszek Lichota już nie ukrywa miłości! Zamieszkał z nową ukochaną?

Leszek Lichota (48 l.) na początku października oficjalnie ogłosił rozstanie z gwiazdą "Na Wspólnej" - Iloną Wrońską (48 l.). W branży od wielu tygodni krążyły plotki o tym, że jego serce jest już ponownie zajęte. Postanowił to potwierdzić, zabierając nową partnerkę na premierę filmu "Dziki".

Galowa premiera "Dzikiego" była jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń sezonu. Na czerwonym dywanie nie brakowało gwiazd kina, telewizji i show-biznesu, które chętnie pozowały w blasku fleszy. Jednak to właśnie Leszek Lichota, znany m.in. z roli w serialu "Wataha", okazał się największą sensacją wieczoru. Aktor zdecydował się oficjalnie zaprezentować światu swoją nową miłość - Katarzynę Baran. Ich wspólne wejście wywołało poruszenie wśród fanów i paparazzich, którzy od dłuższego czasu podejrzewali, że Lichota nie jest już samotny.

Lichota pokazał światu swoją nową miłość! To znana osobistość

Katarzyna Baran, 42-letnia stylistka i kostiumografka, nie jest postacią anonimową w świecie mediów. Ma na koncie współprace przy produkcjach telewizyjnych, a jej doświadczenie obejmuje m.in. programy Małgorzaty Rozenek-Majdan oraz Agaty Młynarskiej. To właśnie praca przyciągnęła ją do ekipy serialu "Wataha", gdzie poznała Lichotę. Według branżowych plotek szybko znaleźli wspólny język, a relacja między nimi z czasem przerodziła się w coś znacznie poważniejszego.

Ich wspólne wyjście na premierę "Dzikiego" było niezwykle czułe i otwarte. Para pozowała do zdjęć, trzymając się za ręce, uśmiechając się szeroko i nie pozostawiając wątpliwości, że tworzą zgrany duet. Fotoreporterzy uchwycili również moment, gdy aktor szarmancko otwierał partnerce drzwi taksówki - gest, który jedynie podkreślił, jak bardzo zależy mu na nowej ukochanej. Zakochani nie unikali kamer i sprawiali wrażenie, jakby wreszcie chcieli zakończyć falę spekulacji dotyczących życia prywatnego Lichoty.

Co więcej, osoby z otoczenia pary zdradzają, że ich związek rozwija się błyskawicznie. Jak donoszą informatorzy, Baran i Lichota mieli już zdecydować się na wspólne zamieszkanie. Po premierze aktor i stylistka udali się do wspólnego gniazdka.

