Tatrzański Park Narodowy pokazał zdjęcie śladów niedźwiedzia na śniegu. Drapieżniki ani myślą spać

W Tatrach już od miesięcy panuje zima, śnieg leży nie tylko ma najwyższych szczytach gór, ale i w dolinach. Pewnie niejeden turysta myśli sobie, że teraz można pospacerować po dolinach bez obaw przed niedźwiedziami, które przecież - jak natura każe - śpią na pewno snem zimowym. Ale trzeba uważać, bo one wcale nie chcą spać! Tatrzański Park Narodowy potwierdza - niedźwiedzie w najlepsze grasują po Tatrach. Pracownicy parku pokazali w mediach społecznościowych zdjęcie, które na pewno w niejednym amatorze zimowych wycieczek wzbudzi grozę. Zdjęcie przedstawia wyraźny ślad dorodnego niedźwiedzia zostawiony na śniegu. "Nie, ciągle jeszcze nie śpią" - brzmi komentarz TPN do zdjęcia tropów. To nie wszystko, bo w komentarzach niektórzy dodają własne zdjęcia niedźwiedzich śladów. Zobacz zdjęcie i przekonaj się, jak wyglądają takie tropy. Trudno je pomylić z innymi nie tylko z powodu kształtu, ale i rozmiaru.

Co zrobić, jeśli spotkamy niedźwiedzia?

Co zrobić, jeśli spotkamy niedźwiedzia, na przykład na szlaku w górach? Należy zachować spokój, nie uciekać w panice, tylko odejść zdecydowanym krokiem w przeciwnym kierunku. Idąc w rejonie, w którym mamy szansę spotkać niedźwiedzia, powinniśmy prewencyjnie hałasować, oczywiście z umiarem, klaszcząc, rozmawiając. Niedźwiedzi pod żadnym pozorem nie możemy karmić ani się do nich zbliżać. Ataki na człowieka są bardzo rzadkie, jeśli zachowamy się prawidłowo, najprawdopodobniej zupełnie nic nam się nie stanie.

