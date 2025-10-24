Niedźwiedź na słynnym szlaku! Ostrzeżenie dla turystów

Niedźwiedź pojawił się w rejonie Turbacza w Gorcach. Park Narodowy ostrzega turystów

Spotkanie z niedźwiedziem w polskich górach to nie żadna wielka rzadkość, ale zdecydowana większość takich spotkań ma miejsce w Tatrach i Bieszczadach. Jednak od czasu do czasu te drapieżniki chodzą także w inne rejony, takie jak Beskidy czy Gorce. Ostatnio obecność niedźwiedzia potwierdzono w Gorcach, a konkretnie w masywie Turbacza, najwyższego szczytu tych gór. "W ostatnim czasie na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego i otoczenia odnotowano obecność niedźwiedzia. Głównie są to stwierdzenia tropów, ale pojawiły się też relacje osób, które widziały tego drapieżnika na terenie Gorców" - piszą pracownicy Gorczańskiego Parku Narodowego w mediach społecznościowych.

"Pracownicy Parku natknęli się na tropy niedźwiedzia m.in. na Hali Wzorowej oraz pod szczytem Turbacza"

Gdzie dokładnie spaceruje niedźwiedź w Gorcach? Z komunikatu i map wynika, że w rejonie czerwone szlaku na Turbacz, blisko szczytu: "Pracownicy Parku natknęli się na tropy niedźwiedzia w kilku miejscach m.in. na Hali Wzorowej oraz pod szczytem Turbacza". Jak podkreślają pracownicy Gorczańskiego Parku Narodowego, niedźwiedzie ostatnio gawrowały, czyli mieszkały tam na stałe w 2021 roku, potem tylko pojawiały się tam chwilowo i szły dalej.

Co robić, jeśli spotkasz tego niedźwiedzia? Pracownicy Parku radzą: "Przypominamy! Jeśli spotkasz niedźwiedzia zachowaj spokój i oddal się spokojnie w przeciwnym kierunku. Wędruj tylko oznakowanymi szlakami i za dnia. Zwierzęta wykorzystują noc do swobodnego przemieszczania się, a w czasie dnia odpoczywają".

