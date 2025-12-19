W Krakowie na ul. Łagiewnickiej samochód ciężarowy potrącił starszego mężczyznę. Do zdarzenia doszło około godziny 11:20.

Poszkodowany z urazem nogi trafił do szpitala. Policja ustaliła kierowcę pojazdu, który w momencie zdarzenia był trzeźwy.

Funkcjonariusze wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia i apelują do świadków o kontakt.

Starszy mężczyzna potrącony w Krakowie. Leżał na drodze z raną nogi

Do zdarzenia doszło w czwartek, 18 grudnia około godziny 11:20. Na ulicy Łagiewnickiej, na wysokości budynku numer 3, leżał ranny, starszy mężczyzna. Na miejsce natychmiast wysłano patrol policji oraz zespół ratownictwa medycznego.

Ratownicy medyczni udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy, po czym pilnie przetransportowali go do jednego z krakowskich szpitali. Policjanci z wydziału ruchu drogowego podjęli intensywne czynności, aby wyjaśnić, co dokładnie wydarzyło się w tym miejscu. Najważniejszym zadaniem było ustalenie, czy doszło do potrącenia i kto za nie odpowiada.

Kierowca ciężarówki namierzony. Policja prosi o pomoc

Analiza śladów i rozmowy ze świadkami, pozwoliły ustalić, że starszy mężczyzna został potrącony przez samochód ciężarowy. Mundurowi nie poprzestali na tym i kontynuowali działania, które doprowadziły ich do sprawcy. Jak informuje krakowska policja, kierujący pojazdem został zidentyfikowany. Zatrzymany mężczyzna został poddany badaniu alkomatem, które nie wykazało obecności alkoholu w jego organizmie.

Mimo namierzenia kierowcy, sprawa wciąż ma wiele znaków zapytania. Śledczy muszą teraz precyzyjnie odtworzyć przebieg całego zdarzenia. Kluczowe będzie ustalenie, czy kierowca ciężarówki świadomie odjechał z miejsca wypadku, nie udzielając pomocy poszkodowanemu, czy też mógł nie zauważyć potrącenia. W związku z tym policjanci zwracają się z gorącym apelem do wszystkich potencjalnych świadków. Osoby, które w czwartek około godziny 11:20 znajdowały się w rejonie ulicy Łagiewnickiej 3 i widziały całe zdarzenie lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w śledztwie, proszone są o pilny kontakt. Można dzwonić do oficera dyżurnego krakowskiej komendy miejskiej pod numer telefonu 47 83 52 908 lub korzystać z ogólnego numeru alarmowego 112. Każda, nawet pozornie nieistotna informacja, może okazać się bezcenna dla wyjaśnienia wszystkich okoliczności wypadku.

Matka zabójcy hejtuje rodzinę zabitej Mai Kowalskiej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.