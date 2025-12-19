Studentka zginęła na ekskluzywnym osiedlu w Krakowie z rąk swojego chłopaka. Jest decyzja prokuratury

2025-12-19 8:00

Sprawa zbrodni dokonanej w sercu Krakowa znalazła swój finał. Chodzi o brutalne zabójstwo 24-letniej studentki z Kanady, do którego doszło w luksusowym apartamentowcu przy ulicy Wawrzyńca. Młoda kobieta, która marzyła o karierze lekarza, zginęła z rąk swojego 23-letniego partnera, bo chciała zakończyć z nim związek.

  • 3 grudnia 2024 r. w mieszkaniu przy ul. Wawrzyńca w Krakowie 23-letni mężczyzna zamordował swoją 24-letnią partnerkę, obywatelkę Kanady. Motywem było zerwanie przez nią związku.
  • Dzień po zabójstwie sprawca zabarykadował się na komisariacie policji, gdzie popełnił samobójstwo, używając broni wyrwanej jednemu z funkcjonariuszy.
  • Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie zabójstwa z powodu śmierci sprawcy. Wciąż trwa osobne śledztwo dotyczące wydarzeń na komisariacie.

Brutalne zabójstwo studentki z Kanady. Co było motywem zbrodni?

Do tej potwornej zbrodni doszło 3 grudnia 2024 roku w jednym z mieszkań przy ulicy Wawrzyńca w Krakowie. Ofiarą była 24-letnia obywatelka Kanady, która w Polsce realizowała swoje marzenia o zostaniu lekarzem, studiując medycynę w języku angielskim na jednej z krakowskich uczelni. Jej życie zostało brutalnie przerwane przez 23-letniego partnera, również Kanadyjczyka, który przyjechał do niej w odwiedziny.

Jak wynika z ustaleń śledztwa, tłem tej niewyobrażalnej tragedii były problemy w związku. Jak przekazała portalowi "Super Expressowi" osoba znająca szczegóły śledztwa, kobieta nie chciała mieć więcej kontaktów z mężczyzną i zakończyła relację. To właśnie miało spowodować, że została zaatakowana. Sprawca zadał jej liczne rany kłute brzucha i klatki piersiowej przy użyciu ostrego narzędzia, najprawdopodobniej noża. Ciało młodej kobiety znaleziono w mieszkaniu. 

Dzień później, 4 grudnia 2024 roku, rozegrał się kolejny dramat, tym razem na terenie Komisariatu I Policji w Krakowie.

Dramatyczny finał na komisariacie. Śledztwo w sprawie zabójstwa umorzone

23-letni mężczyzna zatrzymany w związku z zabójstwem swojej partnerki, zabarykadował się w jednym z pomieszczeń na komisariacie. Sytuacja była niezwykle napięta. W pewnym momencie mężczyzna zdołał wyrwać broń jednemu z funkcjonariuszy i strzelił do siebie.

Prokuratura Okręgowa w Krakowie, która prowadziła postępowanie w sprawie zabójstwa 24-latki, wydała postanowienie o jego umorzeniu ze względu na śmierć sprawcy.

- Prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie umorzył wobec śmierci sprawcy postępowanie dotyczące zabójstwa kobiety przy ul. Wawrzyńca w Krakowie – poinformowano.

Postępowanie dotyczące przebiegu zdarzeń na komisariacie, w tym samobójstwa sprawcy z użyciem policyjnej broni, jest nadal prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Kielcach i nie zostało jeszcze zakończone.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

