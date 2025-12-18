Mężczyzna wtargnął do urzędu i oblał się benzyną. Groził podpaleniem

Do starostwa w Wadowicach wtargnął zdesperowany mężczyzna. Oblał się łatwopalną cieczą i groził, że się podpali. Na miejsce natychmiast wezwano wszystkie służby ratunkowe. Błyskawiczna interwencja policji, straży pożarnej oraz zespołu ratownictwa medycznego zapobiegła najgorszemu.

  • W budynku starostwa w Wadowicach mężczyzna oblał się benzyną i groził podpaleniem.
  • Dzięki szybkiej interwencji policji, straży pożarnej i ratowników medycznych sytuację udało się opanować i nie doszło do tragedii.
  • Według nieoficjalnych informacji, mężczyzna może być właścicielem firmy transportowej. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane przez służby.

Dramatyczne sceny w wadowickim starostwie. Mężczyzna groził samospaleniem

Do siedziby starostwa powiatowego w Wadowicach wtargnął mężczyzna, oblał swoje ubranie benzyną i wykrzykiwał, że się podpali. Jak podaje portal 112malopolska.pl, na miejsce natychmiast ruszyły zastępy straży pożarnej, kilka radiowozów policji oraz karetka pogotowia. Budynek został zabezpieczony, a funkcjonariusze podjęli próbę nawiązania kontaktu z desperatem, aby uspokoić sytuację. Na szczęście te próby zakończyły się sukcesem i mężczyzna odstąpił od swojego zamiaru. Nikt nie odniósł fizycznych obrażeń.

Z nieoficjalnych ustaleń 112malopolska.pl wynika, że mężczyzna może być jednym z właścicieli firmy transportowej. Motywy jego działania nie są znane.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

