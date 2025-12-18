Gdzie jest 16-letnia Dominika? Poruszający apel matki: "Córeczko, proszę wróć"

W piątek, 28 listopada 2025 roku, w Krakowie zaginęła 16-letnia Dominika Adamczyk, która po wyjściu ze szkoły nie wróciła do domu.

Nastolatka musi regularnie przyjmować leki, których nie ma przy sobie.

Matka zaginionej wystosowała w internecie poruszający apel o powrót córki, a policja podała jej rysopis, prosząc o pomoc w poszukiwaniach.

Zaginięcie Dominiki Adamczyk. Poruszające słowa matki: „Proszę, zrób mi prezent na święta”

Trwają poszukiwania 16-letniej Dominiki Adamczyk. Nastolatka ostatni raz widziana była w piątek, 28 listopada 2025 roku. Tego dnia po zakończeniu lekcji nie wróciła do swojego miejsca zamieszkania przy ulicy Parkowej w Krakowie. Od momentu zaginięcia nie skontaktowała się z rodziną ani przyjaciółmi, co wzbudza coraz większy niepokój jej bliskich. Sytuacja jest wyjątkowo poważna z uwagi na stan zdrowia dziewczyny. Dziewczyna musi regularnie przyjmować leki, których nie ma przy sobie, co stanowi realne zagrożenie dla jej zdrowia i życia.

W obliczu dramatycznych wydarzeń matka zaginionej nastolatki zdecydowała się na opublikowanie poruszającego apelu. Za pośrednictwem portalu „Gdziekolwiek jesteś” zwróciła się bezpośrednio do swojej córki, licząc, że jej słowa dotrą do Dominiki i skłonią ją do powrotu. Treść wiadomości chwyta za serce.

- Córeczko kochana, obiecałaś mi wielokrotnie że nie zrobisz nic abym ja cię straciła. Proszę Cię wróć, daj nam jakikolwiek znak życia... Przypomnij sobie nasze wygłupy i radość z małych rzeczy. Nasz wyjazd do Nigerii. Jestem tu, czekam na Ciebie. Proszę zrób mi prezent na święta i podaruj mi swoją obecność. Twoja Kochająca Cię mama – czytamy w apelu opublikowanym przez portal „Gdziekolwiek jesteś”.

Rysopis zaginionej 16-latki z Krakowa. Każda informacja jest na wagę złota

Każdy, kto mógł widzieć nastolatkę po 28 listopada, proszony jest o pilny kontakt ze służbami. Każda, nawet pozornie błaha informacja, może okazać się kluczowa dla szczęśliwego finału poszukiwań.

Rysopis zaginionej Dominiki Adamczyk:

Wzrost: około 165 cm

Włosy: długie, w dniu zaginięcia w kolorze czerwono-rudym

Oczy: niebieskie

Budowa ciała: szczupła

Nie ma informacji na temat ubioru nastolatki w dniu, w którym zaginęła. Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu 16-latki, proszone są o niezwłoczny kontakt z najbliższą jednostką policji lub pod numerem alarmowym 112.