Pijany 17-latek uciekał przed policją. Uszkodził 6 pojazdów, zmusił funkcjonariuszy do manewru PIT

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-12-18 9:02

Sceny jak z filmu akcji rozegrały się we wtorkowe popołudnie na ulicach Myślenic i na zakopiance. Wszystko za sprawą skrajnie nieodpowiedzialnego 17-latka, który bez uprawnień i pod wpływem alkoholu wsiadł za kierownicę SUV-a. Gdy policjanci próbowali zatrzymać go do kontroli, nastolatek wcisnął gaz do dechy, rozpoczynając ucieczkę. Pędził z ogromną prędkością, spychał inne auta i jechał pod prąd. Pościg zakończył się dopiero po brawurowym manewrze policjantów i bohaterskiej interwencji przypadkowego świadka.

  • We wtorek po południu w Myślenicach, nietrzeźwy 17-latek bez uprawnień do kierowania nie zatrzymał się do kontroli drogowej i rozpoczął ucieczkę przed policją.
  • Pościg prowadzony był ulicami miasta oraz zakopianką, gdzie nastolatek stwarzał poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.
  • Po dynamicznej akcji policji i uszkodzeniu sześciu pojazdów, kierowca został zatrzymany. Badanie wykazało ponad 0,6 promila alkoholu w jego organizmie.

Szaleńczy rajd ulicami Myślenic i zakopianką. Pijany 17-latek stwarzał ogromne zagrożenie

Do dramatycznych wydarzeń doszło we wtorek, 16 grudnia, około godziny 17:30. To właśnie wtedy funkcjonariusze myślenickiej drogówki otrzymali zgłoszenie dotyczące potencjalnie nietrzeźwego kierowcy, który miał poruszać się w rejonie góry Chełm. Z informacji wynikało, że za kierownicą hyundaia siedzi 17-latek. Mundurowi błyskawicznie zlokalizowali wskazany pojazd i ruszyli za nim, dając sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania. Reakcja młodego kierowcy była natychmiastowa i jednoznaczna – zamiast się zatrzymać, gwałtownie przyspieszył, rozpoczynając ucieczkę.

Policjanci natychmiast poinformowali o sytuacji dyżurnego i ruszyli w pościg. Uciekinier lawirował ulicami Myślenic, wjeżdżając m.in. w ulicę Parkową i Piłsudskiego. Na moście nad Rabą policjanci podjęli pierwszą próbę zablokowania SUV-a, jednak 17-latek ominął radiowóz i z piskiem opon wjechał na zakopiankę w kierunku Krakowa. Jak informuje małopolska policja, pędził z ogromną prędkością, używając świateł drogowych i klaksonu, by zmusić innych do ustąpienia mu drogi.

Polecany artykuł:

17-latka zmarła po koszmarnym wypadku na drodze w Małopolsce. Wcześniej, na mie…

Policyjny manewr PIT i bohaterska postawa świadka. Tak zatrzymano pijanego nastolatka

Kulminacja pościgu nastąpiła w rejonie remontowanego odcinka zakopianki. Zator drogowy zmusił 17-latka do zwolnienia, ale nie powstrzymał go przed skrajnie agresywną jazdą. Nastolatek przeciskał się między samochodami, jechał pod prąd i spychał inne pojazdy z jezdni. W obliczu realnego zagrożenia dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu, do akcji włączyły się kolejne patrole. Policjanci podjęli decyzję o użyciu specjalistycznego manewru PIT, polegającego na precyzyjnym uderzeniu w tył uciekającego pojazdu, by wprowadzić go w poślizg i uniemożliwić dalszą jazdę.

W tym kluczowym momencie nieocenioną pomocą wykazał się kierowca samochodu dostawczego. Widząc, co się dzieje, mężczyzna zjechał na sąsiedni pas, skutecznie blokując nastolatkowi drogę ucieczki. Mimo to, zdesperowany 17-latek próbował jeszcze staranować blokadę, uderzając w renault bohaterskiego świadka. W wyniku szaleńczego rajdu i prób wydostania się z pułapki, nastolatek uszkodził łącznie sześć pojazdów, w tym policyjny radiowóz.

Zatrzymanym okazał się 17-letni mieszkaniec powiatu myślenickiego. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 0,6 promila alkoholu. Jak potwierdzili policjanci, chłopak nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.

Pijany 17-latek uciekał przed policją. Uszkodził 6 pojazdów, zmusił funkcjonariuszy do manewru PIT
4 zdjęcia
Super Express Google News
To tutaj zginęła 11-latka z Jeleniej Góry. Różowe kwiaty i znicz na miejscu tragedii
Sonda
Czy kary dla pijanych kierowców powinny być wyższe?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAŁOPOLSKA POLICJA
POŚCIG
PIJANY KIEROWCA