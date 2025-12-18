53-latek chciał zabić byłą partnerkę. Oblał ją nieznaną substancją i postrzelił

W poniedziałek wieczorem w Bytomiu 53-letni mężczyzna zaatakował swoją byłą partnerkę. W trakcie awantury oblał ją nieznaną substancją, a następnie postrzelił.

Policjanci zatrzymali sprawcę, który usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.

Na wniosek prokuratury sąd aresztował 53-latka na 3 miesiące. Grozi mu kara nawet dożywotniego więzienia.

Bestialski atak w Bytomiu. Oblał byłą partnerkę nieznaną substancją i postrzelił

Zgłoszenie wpłynęło do bytomskich policjantów w poniedziałek, 15 grudnia, w godzinach wieczornych. Z informacji wynikało, że w jednym z domów na terenie miasta mężczyzna zaatakował swoją byłą partnerkę. Mundurowi natychmiast ruszyli pod wskazany adres. Na miejscu zastali ranną kobietę, której pierwszej pomocy udzielała już załoga ratownictwa medycznego. Obrażenia były na tyle poważne, że konieczny był natychmiastowy transport do szpitala.

Jak wynika z ustaleń policjantów pracujących na miejscu, sprawcą okazał się 53-letni były partner kobiety. Mężczyzna miał siłą dostać się do jej domu, gdzie wywołał awanturę. Furia oprawcy narastała z każdą chwilą. W pewnym momencie, jak podaje policja, 53-latek wylał na twarz i dekolt swojej ofiary nieznaną substancję. To jednak nie był koniec jej koszmaru. Chwilę później mężczyzna sięgnął po broń i postrzelił kobietę, raniąc ją w głowę. Po dokonaniu tego okrutnego czynu, napastnik zbiegł, pozostawiając swoją byłą partnerkę na pewną śmierć.

Szybka akcja policji i areszt dla 53-latka. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu dożywocie

Funkcjonariusze zlokalizowali miejsce pobytu 53-latka i przystąpili do jego zatrzymania. W trakcie przeszukania mieszkania, w którym ukrywał się mężczyzna, policjanci dokonali niepokojącego odkrycia. Zabezpieczono tam aluminiowy kij baseballowy, a także kilka przedmiotów przypominających broń krótką i długą. Znaleziono również stalowe i plastikowe kulki. Śledczy przypuszczają, że to właśnie z tego rodzaju amunicji mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę.

Zatrzymany 53-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Bytomiu. Tam usłyszał najcięższy z możliwych zarzutów. - Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec 53-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące – informuje policja. Mężczyzna jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa, za co grozi mu kara nawet dożywotniego więzienia.

