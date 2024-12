Matura próbna 2025. Co będzie w arkuszach CKE z angielskiego? Uczniowie jak zwykle czekają na przecieki

Jak doszło do tragedii?

Jak udało się ustalić reporterom Radia Eska, nie jeden a nawet kilka strzałów miało paść na komisariacie w Krakowie w czasie, kiedy miał być przesłuchiwany młody obywatel Kanady.

Mężczyzna został zatrzymany w związku z awanturą, do której doszło we wtorek, 3 grudnia, w jednej z kamienic na Kazimierzu. W środku mundurowi zastali ranną 24-letnią kobietę.

- Kiedy policjanci przybyli na miejsce zastali tam zgłaszającą, która twierdziła, że z mieszkania jej znajomej słychać awanturę - poinformował w środę przed południem kom. Piotr Szpiech, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. - Policjanci próbowali dostać się do środka, nie udało im się i przy pomocy straży pożarnej siłowo weszli do tego mieszkania. W środku policjanci ujawnili ranną 24-latkę oraz 23-letniego mężczyznę po próbie samobójczej.

Kobieta trafiła do szpitala, jednak jej życia niestety nie udało się uratować.

Następnego dnia 23-latek miał zostać przesłuchany. Wtedy doszło do dramatycznych zdarzeń.

Jak informuje Radio Eska, obywatel Kanady zabrał broń policjantowi, po tym jak ten ściągnął pas z pistoletem i powiesił go na krześle. Pomimo, że mężczyzna był skuty kajdankami, wycelował broń w kierunku funkcjonariusza. Wtedy ten uciekł z pomieszczenia. W tym momencie do pokoju wracała policjantka. Gdy zobaczyła, co się stało, sięgnęła po broń i zaczęła strzelać. Nie trafiła, a obywatel Kanady zamknął się w jednym z pomieszczeń.

Wtedy policjanci wezwali kolegów z grupy antyterrorystycznej. Jednak po kilku minutach padł kolejny strzał – okazało się, że zatrzymany popełnił samobójstwo.

- W związku z tym zdarzeniem Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie będzie wyjaśniał okoliczności. Oczywiście swoje postępowanie prowadzi również prokuratura - dodaje kom. Piotr Szpiech.

Gdzie szukać pomocy?

Prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu mogą zdarzyć się gorsze chwile czy niepowodzenia i - co bardzo ważne - nikt nie musi być sam z problemami. Na terenie całego kraju funkcjonują instytucje, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

