Apel arcybiskupa Jędraszewskiego na rozpoczynający się adwent. "Nie wolno nam do tego dopuścić"

List do wiernych

Do zdarzenia doszło kilka dni temu. Późnym wieczorem funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei z Krakowa otrzymali zgłoszenie dotyczące osoby nieuprawnionej znajdującej się na torach kolejowych. Mężczyzna manipulował przy urządzeniach kolejowych na terenie stacji Kraków Olsza. Wcześniej dochodziło już tam do kradzieży łączników szynowych i miedzianych linek.

Gdy sokiści przybyli na miejsce, zauważyli na torach podejrzanie zachowującego się mężczyznę. Co chwilę wstawał, nachylał się i nerwowo rozglądał. Gdy funkcjonariusze podeszli bliżej, zauważyli, że ma w ręku narzędzia, za pomocą których próbuje zdemontować dławik torowy.

Mundurowi natychmiast podjęli interwencję. Mężczyzna rzucił się do ucieczki, jednak po krótkim pościgu udało się go zatrzymać. Był to 33-letni mężczyzna. Funkcjonariusze znaleźli przy nim łom i klucz nastawny typu Szwed.

Wezwani na miejsce funkcjonariusze policji przejęli mężczyznę i wszystkie rzeczy, które służyły mu do kradzieży. Dalsze czynności prowadzi Komisariat II w Krakowie.

Czy dobrze znasz slang kolejowy? Pytanie 1 z 10 "Badyle" to określenie: krzaków rosnących wzdłuż torów kolejowych pantografów na lokomotywach szlabanów na przejazdach kolejowych Następne pytanie