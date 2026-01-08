Pijany wójt za kółkiem? Złapali go dwa razy, ale wszystkiemu zaprzecza!

Zuzanna Sekuła
PAP
2026-01-08 21:39

Wójt gminy Gozdowo, Dariusz K., usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Do zatrzymania doszło w listopadzie 2025 roku, a badanie alkomatem wykazało ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Mimo to, następnego dnia wójt ponownie wsiadł za kierownicę, mając prawie 0,4 promila. Prokuratura informuje, że mężczyzna zaprzecza, by prowadził pojazd pod wpływem.

  • Wójt gminy Gozdowo, Dariusz K., usłyszał zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.
  • Zatrzymany dwukrotnie przez policję, za pierwszym razem miał ponad 2 promile alkoholu we krwi, a mimo utraty prawa jazdy, ponownie wsiadł za kierownicę.
  • Wójt nie przyznaje się do winy, choć wyniki badań krwi potwierdziły jego stan nietrzeźwości.

Wójt Gozdowa z zarzutami po pijackim rajdzie

W czwartek wójtowi gminy Gozdowo Dariuszowi K. przedstawiono zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia tego czynu - poinformował prokurator rejonowy w Płocku Marcin Policiewicz.

Do pierwszego zatrzymania doszło 13 listopada 2025 roku w Płocku, po zgłoszeniu od świadka, który podejrzewał, że wójt może prowadzić pojazd pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem potwierdziło te przypuszczenia, wskazując na ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. W konsekwencji Dariusz K. stracił prawo jazdy.

Dwa zatrzymania w ciągu 24 godzin

Niestety, na tym się nie skończyło. Już dzień później, 14 listopada, wójt ponownie został zatrzymany przez policję, również w Płocku, po kolejnym zawiadomieniu. Tym razem badanie wykazało prawie 0,4 promila alkoholu.

W związku z wydarzeniami z 13 listopada, Dariuszowi K. postawiono zarzut w ramach dochodzenia prowadzonego przez płocką Komendę Miejską Policji pod nadzorem tamtejszej prokuratury.

„Zarzut dotyczy prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Po jego ogłoszeniu podejrzany nie przyznał się do winy. Złożył krótkie wyjaśnienia, w których zaprzeczył, aby prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości” – powiedział PAP prokurator rejonowy w Płocku Marcin Policiewicz.

Wyniki badań krwi obciążają wójta

Jak dodał prokurator, wyniki badań krwi na zawartość alkoholu, na które oczekiwano w ramach postępowania, potwierdziły wcześniejsze ustalenia dotyczące stanu nietrzeźwości. Jeden z wyników wskazał na 2,13 promila, następny na 1,94 promila, ostatni - na 1,90 promila.

Zgodnie z Kodeksem karnym za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Samochód, którym wójt Gozdowa prowadził 13 listopada 2025 r., został odebrany z miejsca zatrzymania przez inną osobę. Tak było również, kiedy Dariusz K. został zatrzymany przez policję po raz drugi.

„W sprawie zdarzenia z 14 listopada toczy się postępowanie o wykroczenie, ponieważ w tym przypadku stężenie alkoholu wskazało na stan po spożyciu, a nie na stan nietrzeźwości” – wyjaśnił prokurator Policiewicz.

Kim jest Dariusz K.?

Dariusz K. jest wójtem gminy Gozdowo od 1998 r. W ostatnich wyborach samorządowych w kwietniu 2024 r. został wybrany na to stanowisko w wieku 58 lat, uzyskując w pierwszej turze głosowania 51,49 proc. poparcia. Startował jako bezpartyjny kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólne Dobro Gminy Gozdowo. Jego wyborczym rywalem był wtedy 37-letni Sebastian Szczypecki, kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe, członek PSL.

