Wójt Gozdowa pijany prowadził auto. Dzień później znowu to samo. Zarabia prawie 21 tys. zł

Michał Michalak
2025-11-28 20:19

Część radnych gminy Gozdowo domaga się obniżenia wynagrodzenia wójta gminy Gozdowo Dariusza K. Jego pensja została niedawno podwyższona do kwoty prawie 21 tys. zł, ale od tego czasu samorządowiec został już dwa razy zatrzymany przez policję za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Co więcej, podczas drugiej kontroli, która miała miejsce 14 listopada, mężczyzna nie miał już prawa jazdy.

Dłoń policjanta trzymająca alkomat w nocy

i

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Dłoń policjanta trzymająca alkomat w nocy
  • Wójt gminy Gozdowo, Dariusz K., został dwukrotnie zatrzymany przez policję za jazdę pod wpływem alkoholu.
  • Po pierwszym zatrzymaniu, mimo utraty prawa jazdy, wójt ponownie wsiadł za kierownicę.
  • Radni, którzy niedawno podnieśli mu pensję, rozważają obniżenie wynagrodzenia w związku z zaistniałą sytuacją.
  • Jakie konsekwencje czekają wójta i co na to mieszkańcy?

Wójt Gozdowa dwa razy zatrzymany przez policję. Radni obniżą mu pensję?

Najpierw ponad 2 promile alkoholu, później niespełna 0,4 ujawniło we krwi wójta gminy Gozdowo badanie przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Prowadzący auto Dariusz K. został zatrzymany 13 listopada, ale zabranie mu prawa jazdy nie powstrzymało go przed kolejną wpadką: dzień później, 14 listopada, już bez uprawnień, znowu musiał się tłumaczyć mundurowym.

- Policjanci naszej komendy skierowali już do sądu wniosek o ukaranie kierowcy wraz z zebranymi w tej sprawie materiałami - przekazała "Super Expressowi" podkom. Monika Jakubowska, rzeczniczka KMP w Płocku.

Jak informuje Portal Płock, wieści o karygodnym zachowaniu wójta gminy Gozdowo dotarły już do radnych, którzy ledwie kilka tygodni temu podwyższyli pensję samorządowca do poziomu 20 tys. 445 zł brutto. Na ostatniej sesji rady gminy, która odbyła się 26 listopada, rajca Norbert Szczypecki złożył wniosek o obniżenie wynagrodzenia Dariusza K. do minimum.

Radni, którzy głosowali wcześniej za podwyżką tłumaczyli się, że nie wiedzieli o problemach z prawem wójta. Tymczasem sam zainteresowany na pojawił się na ostatniej sesji, zasłaniając się zwolnieniem lekarskim.

Po każdej sesji część radnych udaje się do gabinetu wójta. Do tej pory myślałem, że odbywają się tam jakieś narady dotyczące sesji, aż do czasu ostatniego posiedzenia, kiedy pan wójt wyszedł stamtąd pod wpływem alkoholu i wsiadł do auta. Moje pytanie brzmi: co wy robicie na tych naradach i dlaczego dopuściliście do takiej sytuacji? - pytał swoich kolegów radny Mariusz Wiśniewski, którego cytuje Portal Płock.

