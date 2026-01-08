Awaria parkomatów i strefomatów w Krakowie! Pilny komunikat magistratu

W Krakowie doszło do awarii parkomatów oraz strefomatów.

Przyczyną jest usterka u dostawcy usług teleinformatycznych dla Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Do czasu usunięcia awarii, za postój w strefie płatnego parkowania można płacić za pomocą aplikacji mobilnych.

Awaria parkomatów w Krakowie. Komunikat ZDMK

Zarząd Dróg Miasta Krakowa przekazał informacje o awarii parkomatów i strefomatów. W tym momencie z urządzeń nie da się korzystać. - Z powodu awarii u dostawcy usług teleinformatycznych dla ZDMK, chwilowo nie działają parkomaty oraz strefomaty – poinformowali urzędnicy. Problem leży więc po stronie zewnętrznej firmy, która odpowiada za obsługę systemu. Jak zapewniono, dostawca już „intensywnie pracuje nad usunięciem awarii”. Niestety nie podano, jak długo mogą potrwać utrudnienia.

Wielu zmotoryzowanych zadaje sobie kluczowe pytanie: co w takiej sytuacji z opłatą za postój? Czy awaria systemu zwalnia z obowiązku zakupu biletu? Odpowiedź jest jednoznaczna i niestety niepocieszająca dla tych, którzy liczyli na taryfę ulgową. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, brak możliwości opłacenia postoju w parkomacie nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty. Pozostawienie samochodu bez ważnego biletu może skutkować nałożeniem opłaty dodatkowej, czyli dotkliwego mandatu.

Jak zatem legalnie zaparkować i nie narazić się na karę? ZDMK w swoim komunikacie wyraźnie wskazuje jedyną alternatywę. - Tymczasem zachęcamy do opłacania postoju w OPP z poziomu aplikacji mobilnych – czytamy w informacji prasowej. To obecnie jedyny sposób na uniknięcie nieprzyjemności.

Urzędnicy zapewniają, że będą na bieżąco informować o postępach w usuwaniu awarii. - Niezwłocznie poinformujemy, kiedy zostanie ona usunięta i systemy znów będą działać – deklaruje ZDMK. Do tego czasu kierowcom pozostaje uzbroić się w cierpliwość i pamiętać o korzystaniu z płatności mobilnych.