Tłumy na Orszaku Trzech Króli w Krakowie. Rynek wypełnił się po brzegi

- 6 stycznia ulicami Krakowa przeszedł Orszak Trzech Króli. Trzy oddzielne pochody, które wyruszyły ok. godz. 11:00 z Wawelu, Dębnik i Placu Matejki, spotkały się w południe na Rynku Głównym.
- W pochodzie wzięli udział m.in. prezydent Krakowa Aleksander Miszalski oraz nowy metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś.
- Wydarzeniu towarzyszyło wspólne kolędowanie, występy artystyczne oraz zbiórka charytatywna na rzecz osób bezdomnych.
Orszak Trzech Króli przeszedł przez Kraków. W pochodzie uczestniczyły tłumy
To było wyjątkowo wzruszające wydarzenie! Orszak przeszedł trzema tradycyjnymi trasami: z katedry na Wawelu, z kościoła na Dębnikach oraz z Placu Matejki. Orszak niebieski (afrykański) wyruszył ok. godz. 11.00 (po mszy w kościele św. Floriana o godz. 9.30) z Placu Matejki, pod Barbakan, przeszedł ulicą Floriańską i skierował się na Rynek Główny. Orszak zielony (azjatycki) wyruszył ok. godz. 11.00 (po mszy o godz. 10.00 w kościele pw. św. Stanisława Kostki) z Dębnik z ul. Konfederackiej. Przeszedł ul. Bałuckiego, przez Rynek Dębnicki, ul. Madalińskiego, Most Dębnicki, ul. Zwierzyniecką, Retoryka, Garncarską, Studencką, przecięcie ul. Podwale i dalej ul. św. Anny – przez Planty i Szewską na Rynek Główny. Orszak czerwony (europejski) wyruszył ok. godz. 11.00 (po mszy o godz. 10.00 w Katedrze Wawelskiej) ze wzgórza Wawelskiego, ul. Grodzką na Rynek. Trzy człony Orszaku ok. godz. 12.00 spotkały się na Rynku Głównym i rozlokowały przed sceną ustawioną w pobliżu Wieży Ratuszowej.
Prowadzący je królowie oddali tam pokłon nowonarodzonemu Dziecięciu Bożemu. Już wcześniej, bo od godziny 11.00, ze sceny popłynęły dźwięki polskich kolęd i pastorałek wykonywanych przez zespół Fausystem z solistką Aleksandrą Nykiel oraz Lidię Jazgar. Orszakowi czerwonemu towarzyszył zespół Krakowiacy. Noworocznie kolędowanie poprowadziła Magdalena Steczkowska. Podczas wydarzenia odbyła się zbiórka Dzieła Pomocy św. Ojca Pio na rzecz osób bezdomnych.