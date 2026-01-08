Tłumy na Orszaku Trzech Króli w Krakowie. Rynek wypełnił się po brzegi

6 stycznia ulicami Krakowa przeszedł Orszak Trzech Króli. Trzy oddzielne pochody, które wyruszyły ok. godz. 11:00 z Wawelu, Dębnik i Placu Matejki, spotkały się w południe na Rynku Głównym.

W pochodzie wzięli udział m.in. prezydent Krakowa Aleksander Miszalski oraz nowy metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś.

Wydarzeniu towarzyszyło wspólne kolędowanie, występy artystyczne oraz zbiórka charytatywna na rzecz osób bezdomnych.

Orszak Trzech Króli przeszedł przez Kraków. W pochodzie uczestniczyły tłumy

To było wyjątkowo wzruszające wydarzenie! Orszak przeszedł trzema tradycyjnymi trasami: z katedry na Wawelu, z kościoła na Dębnikach oraz z Placu Matejki. Orszak niebieski (afrykański) wyruszył ok. godz. 11.00 (po mszy w kościele św. Floriana o godz. 9.30) z Placu Matejki, pod Barbakan, przeszedł ulicą Floriańską i skierował się na Rynek Główny. Orszak zielony (azjatycki) wyruszył ok. godz. 11.00 (po mszy o godz. 10.00 w kościele pw. św. Stanisława Kostki) z Dębnik z ul. Konfederackiej. Przeszedł ul. Bałuckiego, przez Rynek Dębnicki, ul. Madalińskiego, Most Dębnicki, ul. Zwierzyniecką, Retoryka, Garncarską, Studencką, przecięcie ul. Podwale i dalej ul. św. Anny – przez Planty i Szewską na Rynek Główny. Orszak czerwony (europejski) wyruszył ok. godz. 11.00 (po mszy o godz. 10.00 w Katedrze Wawelskiej) ze wzgórza Wawelskiego, ul. Grodzką na Rynek. Trzy człony Orszaku ok. godz. 12.00 spotkały się na Rynku Głównym i rozlokowały przed sceną ustawioną w pobliżu Wieży Ratuszowej.

Prowadzący je królowie oddali tam pokłon nowonarodzonemu Dziecięciu Bożemu. Już wcześniej, bo od godziny 11.00, ze sceny popłynęły dźwięki polskich kolęd i pastorałek wykonywanych przez zespół Fausystem z solistką Aleksandrą Nykiel oraz Lidię Jazgar. Orszakowi czerwonemu towarzyszył zespół Krakowiacy. Noworocznie kolędowanie poprowadziła Magdalena Steczkowska. Podczas wydarzenia odbyła się zbiórka Dzieła Pomocy św. Ojca Pio na rzecz osób bezdomnych.