Potężny atak zimy w Krakowie! Śnieg nie odpuści, synoptycy nie mają dobrych informacji

W czwartek rano (8 stycznia) do Krakowa i Małopolski wróciła zima, powodując trudne warunki na drogach i śliskie chodniki.

Opady śniegu spowodowały poranne korki i utrudnienia w kursowaniu niektórych autobusów aglomeracyjnych. Prezydent Krakowa poinformował, że na ulice wyjechało ponad 200 pojazdów odśnieżających.

Synoptycy zapowiadają dalsze opady śniegu i mróz w najbliższych dniach, a władze miasta apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności.

Atak zimy w Krakowie. Ponad 200 pojazdów udrażnia ciągi komunikacyjne

Mróz będzie trzymał przez najbliższe kilka dni, ma także sypać śnieg. Czwartkowy poranek (8 stycznia) był wyjątkowo trudny dla mieszkańców Krakowa. Kierowcy stanęli w korkach, a na ulicach zaległo pośniegowe błoto. Chodniki i miejskie alejki także były bardzo śliskie.

– Śnieg pada od wczoraj. Opady o różnym natężeniu są spodziewane do ok godziny 16.00. W nocy na ulice Krakowa wyjechało 138 solarek, pługów i piaskarek. Dziś od godziny 8.00 pracuje 233 pojazdów, w tym 50 solarek. Komunikacja miejska pracuje bez większych utrudnień. Problemy z dojazdem do części podkrakowskich miejscowości mają jedynie autobusy aglomeracyjne. Zalegający śnieg, oblodzone chodniki, zasypane drogi mieszkańcy mogą zgłaszać na [email protected] lub na numer telefonu: 12 646 23 61. Bądźcie ostrożni na drogach, chodnikach i drogach rowerowych – poinformował na swoim Facebooku Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa.