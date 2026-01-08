Potrącenie starszej kobiety pod Krakowem. Sprawca uciekł, policja ma ważny apel do kierowców

2026-01-08 11:56

Do dramatycznych wydarzeń doszło w czwartek, 21 grudnia, w miejscowości Wesoła pod Słomnikami. W godzinach popołudniowych nieznany sprawca potrącił przechodzącą przez jezdnię starszą kobietę, po czym, nie udzielając jej żadnej pomocy, zbiegł z miejsca zdarzenia. Bezduszny kierowca zostawił ranną na drodze, nie interesując się jej losem. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Słomnikach zwracają się z apelem do wszystkich, którzy mogli być świadkami tego tragicznego wypadku.

Radiowóz policyjny

i

Autor: Radio ESKA Tarnów
  • 21 grudnia 2025 r. w Wesołej (gm. Słomniki) kierowca potrącił starszą kobietę, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając jej pomocy.
  • Policja poszukuje świadków, zwłaszcza osób z nagraniami z kamer samochodowych, które tego dnia w godzinach 16:00-18:00 poruszały się drogą nr 772 na odcinku Domiarki – Słomniki.

Potrącenie w Wesołej. Sprawca wypadku zostawił ranną na drodze i uciekł

Jak informuje policja, do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej nr 772. To właśnie tam, w godzinach między 16:00 a 18:00, miał miejsce wypadek, w którym ucierpiała starsza kobieta.

Kierowca, który uderzył w pieszą, zachował się w najgorszy możliwy sposób. Zamiast zatrzymać pojazd, sprawdzić stan poszkodowanej i wezwać pomoc, po prostu odjechał. Policjanci z Komisariatu Policji w Słomnikach natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęli działania mające na celu ustalenie tożsamości i zatrzymanie kierującego.

Policja ze Słomnik apeluje do kierowców

W tego typu sprawach kluczową rolę odgrywają świadkowie oraz nowoczesna technologia. Dlatego funkcjonariusze prowadzący sprawę zwracają się z prośbą o pomoc do wszystkich osób, które mogły cokolwiek widzieć. Szczególnie cenny może okazać się materiał dowodowy w postaci nagrań z wideorejestratorów samochodowych. Policja poszukuje świadków zdarzenia, którzy w czwartek, 21 grudnia, w godzinach 16:00-18:00, poruszali się drogą nr 772 na odcinku Domiarki - Słomniki lub w przeciwnym kierunku.

- Zwracamy się z prośbą o przejrzenie ewentualnych nagrań z kamer samochodowych – apelują mundurowi w oficjalnym komunikacie. Każdy, nawet z pozoru nieistotny szczegół, może naprowadzić śledczych na trop bezdusznego sprawcy. Marka, kolor, a może fragment numeru rejestracyjnego pojazdu – to wszystko informacje, które mogą zakończyć poszukiwania.

Wszelkie informacje, które mogą przyczynić się do ustalenia sprawcy tego zdarzenia, należy kierować bezpośrednio do Komisariatu Policji w Słomnikach. Można to zrobić, dzwoniąc pod numery telefonów: 47 83 46 111 (oficer dyżurny) lub 47 83 46 126 (policjant prowadzący sprawę). Informacje można również przekazywać drogą mailową na adres: [email protected]. Policja gwarantuje anonimowość wszystkim osobom, które zdecydują się pomóc.

