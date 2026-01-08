Rośnie bezrobocie w Krakowie. Pokolenie Z w tarapatach. "Odmienne oczekiwania"

Zgodnie z raportem Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, w III kwartale 2025 r. rynek pracy pozostał stabilny, choć stopa bezrobocia wzrosła do 2,5%. Wzrost ten wynika głównie ze zmian legislacyjnych, a nie z pogorszenia koniunktury.

Raport koncentruje się na osobach do 30. roku życia, których bezrobocie wzrosło o 37,7% r/r. Coraz częściej trudności ze znalezieniem pracy mają absolwenci studiów wyższych bez doświadczenia zawodowego.

Dla młodych pracowników, oprócz wynagrodzenia, kluczowe stały się takie czynniki jak docenienie, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym i dobra atmosfera w pracy.

Mimo wyzwań, młodzi krakowianie są aktywni przedsiębiorczo – w latach 2021-2025 stanowili ponad jedną trzecią beneficjentów dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Rynek pracy w Krakowie pod presją. Eksperci wskazują na niepokojący sygnał

Najnowsza edycja raportu „Krakowskie Obserwatorium Rynku Pracy”, przygotowana przez Grodzki Urząd Pracy, przedstawia obraz umiarkowanej stabilności z wyraźnymi sygnałami nadchodzących zmian. Na koniec września 2025 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Krakowie wyniosła dokładnie 12 878 osób, a stopa bezrobocia osiągnęła poziom 2,5%. Choć urząd tłumaczy ten wzrost głównie zmianami w przepisach i reformą urzędów pracy, to inne dane budzą znacznie większy niepokój.

Autorzy raportu zwracają uwagę na coraz częstsze zgłoszenia dotyczące planowanych zwolnień grupowych. To zjawisko pokazuje, że wiele krakowskich firm, mimo pozornie dobrej koniunktury, jest w trakcie głębokich procesów reorganizacyjnych. To sygnał, który wymaga uważnego monitorowania w kolejnych kwartałach – czytamy w opracowaniu. Czy krakowski rynek pracy, dotąd uchodzący za jeden z najsilniejszych w Polsce, zaczyna tracić impet? - Krakowski rynek pracy pozostaje relatywnie stabilny, jednak rosnąca liczba zgłoszeń planowanych zwolnień grupowych pokazuje, że wiele firm przechodzi procesy reorganizacyjne – podkreślają autorzy raportu, na których słowa powołuje się Grodzki Urząd Pracy w Krakowie.

Gwałtowny wzrost bezrobocia wśród pokolenia Z. "Odmienne oczekiwania"

Głównym tematem raportu jest sytuacja osób do 30. roku życia. Na koniec III kwartału 2025 roku w krakowskim urzędzie pracy zarejestrowanych było 2 290 bezrobotnych w tej grupie wiekowej. Oznacza to wzrost aż o 37,7% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Co istotne, profil młodego bezrobotnego uległ zmianie. Coraz częściej są to osoby z dyplomem wyższej uczelni, które jednak nie posiadają udokumentowanego doświadczenia zawodowego. Wskazuje to na rosnące trudności z płynnym wejściem na rynek pracy tuż po zakończeniu edukacji. Przedstawiciele pokolenia Z mają też zupełnie inne oczekiwania. Jak wynika z raportu, oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia, kluczowe są dla nich dobra atmosfera, docenienie ze strony przełożonych oraz równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, czyli popularny work-life balance.

Mimo tych trudności, młodzi krakowianie wykazują się dużą przedsiębiorczością. Dane Grodzkiego Urzędu Pracy pokazują, że w latach 2021–2025 osoby do 30. roku życia stanowiły ponad jedną trzecią wszystkich, którzy otrzymali dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Co więcej, ponad 75% firm założonych w ten sposób z powodzeniem utrzymuje się na rynku, a ich założyciele rzadko kiedy wracają do rejestrów bezrobocia.

