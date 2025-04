Losowanie Eurojackpot 01.04.2025. Najwyższa wygrana padła w Polsce

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot padły następujące liczby: 12, 17, 39, 41, 50 oraz 9 i 12. Wprawdzie nikomu nie udało się trafnie i w całości wytypować tego zestawu, a 70-milionowa kumulacja nie została rozbita, to najwyższa wygrana trafi do gracza z Polski. To właśnie jemu, jako jedynemu w całej Europie udało się zgarnąć wygraną drugiego stopnia (5+1) w kwocie ponad 1,3 mln euro. W przeliczeniu na złotówki jest to 6 163 395 zł. Wprawdzie od tej kwoty trzeba będzie zapłacić jeszcze 10-procentowy podatek od wysokich wygranych, jednak szczęśliwy gracz ma się z czego cieszyć.

Gdzie padła wygrana w Eurojackpot?

Gdzie padła ta wysoka wygrana? Tym razem nowym polskim milionerem jest mieszkaniec Małopolski, który wypełnił szczęśliwy kupon Eurojackpot w miejscowości Skawica.

Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się w piątek, 4 kwietnia. Warto spróbować szczęścia, bo kumulacja wciąż rośnie. Do wygrania będzie aż 110 milionów złotych!

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.