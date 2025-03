i Autor: Andrea Piacquadio, Waldemar, Pixabay / CC0 / pexels.com Gigantyczna kumulacja w Eurojackpot w końcu rozbita. W Polsce padła podwójna wygrana

To ogromna kasa!

Kumulacja rosła przez kilka tygodni, by osiągnąć niewyobrażalną wartość. W losowaniu Eurojackpot, które odbyło się we wtorek, 25 marca, do wygrania było aż 480 milionów złotych. I w końcu się udało! Jeden z graczy wytypował dokładnie taki sam zestaw liczb jak maszyna losująca. Ogromną, bo podwójną wygraną odnotowano również w Polsce. Gdzie strzelają korki od szampana?