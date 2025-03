i Autor: Andrea Piacquadio, Hasan Albari / CC0 / pexels.com, Totalizator Sportowy Trzy wysokie wygrane w Eurojackpot padły w Polsce

To duża kasa!

Do zgarnięcia było 350 milionów. Trzy wysokie wygrane w Eurojackpot padły w Polsce

Zdecydowanie było o co walczyć. W ostatnim losowaniu Eurojackpot do zgarnięcia było aż 350 milionów złotych. Ogromna kumulacja nie została jednak rozbita, co nie oznacza, że nie padła żadna wygrana. Wręcz przeciwnie. Wielu graczy ma ogromne powody do radości, w tym również trzech Polaków, którzy postanowili zainwestować w swoje szczęście. Gdzie padły wygrane i ile wpłynie na konto szczęśliwców? Wyjaśniamy.