Rynek pracy przechodzi przyspieszoną transformację, napędzaną przez automatyzację, AI, zieloną energetykę i zmiany demograficzne.

W efekcie gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na nowe, specyficzne kompetencje zawodowe.

Sztuczna inteligencja wskazała, którzy specjaliści będą najbardziej poszukiwani przez pracodawców w 2026 roku.

Rynek pracy 2026. Rewolucja technologiczna, energetyka i demografia wyznaczają trendy

Automatyzacja obejmie przede wszystkim powtarzalne i proste czynności, zarówno fizyczne, jak i biurowe. Jednak to sztuczna inteligencja będzie prawdziwym motorem napędowym zmian. Zamiast obawiać się jej, warto postrzegać ją jako narzędzie, którego obsługa stanie się kluczową kompetencją. Jak wskazują analizy trendów, na znaczeniu zyskają specjaliści, którzy potrafią tworzyć, wdrażać i nadzorować systemy AI.

Równolegle do rewolucji technologicznej, świat zmaga się z dwoma innymi, gigantycznymi wyzwaniami, które bezpośrednio kształtują zawody przyszłości. Pierwszym z nich jest transformacja energetyczna. Dążenie do neutralności klimatycznej i odchodzenie od paliw kopalnych tworzy ogromne zapotrzebowanie na specjalistów od odnawialnych źródeł energii. Inżynierowie, technicy i instalatorzy farm wiatrowych oraz paneli fotowoltaicznych to zawody, których znaczenie będzie tylko rosło. Do tego dochodzą eksperci od efektywności energetycznej, którzy pomogą firmom i gospodarstwom domowym zmniejszyć zużycie prądu.

Drugim, niezwykle istotnym czynnikiem, jest demografia. Społeczeństwa w Europie, w tym w Polsce, starzeją się w zastraszającym tempie. Oznacza to jedno – gigantyczny i stale rosnący popyt na usługi medyczne i opiekuńcze. Już teraz brakuje lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i opiekunów osób starszych. Prognozy na 2026 rok są jednoznaczne: przedstawiciele tych zawodów będą jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku. Co więcej, rozwijać się będą specjalizacje związane z geriatrią, rehabilitacją oraz nowoczesnymi technologiami wspierającymi seniorów w codziennym życiu. To właśnie w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej powstanie najwięcej stabilnych i potrzebnych miejsc pracy. Adaptacja do tych zmian i inwestycja w odpowiednie kompetencje to dziś najlepsza polisa na zawodową przyszłość.

Co fachowcy będą rozchwytywani. Sztuczna inteligencja wskazała konkretne stanowiska

Eksperci wskazują, jacy fachowcy będą dosłownie rozchwytywani przez pracodawców. Najnowsze analizy, które opierają się na zaawansowanych modelach AI, łączących dane z milionów ogłoszeń o pracę i prognoz gospodarczych, kreślą wyraźny obraz przyszłości. Lista może zaskoczyć. Szczegóły w poniższej galerii.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.