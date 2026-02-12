Pocisk i granaty znalezione w centrum Zawiercia. Interweniowali saperzy

2026-02-12 9:23

Granaty i pocisk artyleryjski znalezione na poddaszu kamienicy w centrum Zawiercia postawiły na nogi wszystkie służby. Ewakuowano mieszkańców, odcięto media, a na miejsce wezwano saperów. Jedna osoba została zatrzymana.

Saperzy usunęli pocisk

Autor: Piotr Kowala/ PAP zdjęcie ilustracyjne

Granaty i pociski na poddaszu kamienicy. Ewakuowano mieszkańców

Chwile niepokoju przeżyli mieszkańcy kamienicy przy ulicy 11 Listopada w Zawierciu. Podczas prac porządkowych prowadzonych na poddaszu budynku natrafiono na przedmioty przypominające wojskowe niewybuchy. Szybko okazało się, że to dwa granaty oraz pocisk artyleryjski.

Informacja o niebezpiecznym znalezisku dotarła do służb jeszcze przed południem. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów, strażaków oraz specjalistyczny patrol saperski. Teren wokół kamienicy został zabezpieczony, a mieszkańców ewakuowano. W trosce o bezpieczeństwo odłączono również prąd i gaz.

– W trakcie prac porządkowych na poddaszu budynku mieszkalnego przy ul. 11 Listopada ujawniono dwa przedmioty przypominające granaty oraz pocisk. Miejsce zostało zabezpieczone, a mieszkańcy ewakuowani. Teren zabezpieczali strażacy i policjanci. Na miejsce wezwano saperów – mówi naszej redakcji podkom. Marta Wnuk, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.

Specjaliści sprawdzili znaleziska. Okazało się, że dwa granaty były nieaktywne, natomiast pocisk artyleryjski stanowił potencjalne zagrożenie. Został zabezpieczony w specjalnym pojemniku i przewieziony do dalszej neutralizacji.

W budynku i jego bezpośrednim sąsiedztwie przebywało łącznie około ośmiu osób. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Materiały wybuchowe w Zawierciu. Zatrzymano jedną osobę

Policjanci zatrzymali jednego mężczyznę w związku ze sprawą. Śledztwo będzie prowadzić Prokuratura Rejonowa w Zawierciu, która wyjaśni, w jakich okolicznościach niebezpieczne przedmioty znalazły się w kamienicy. Działania służb zakończyły się około godziny 16.00.

Funkcjonariusze przypominają, że w przypadku odnalezienia przedmiotów przypominających niewybuchy nie wolno ich dotykać ani przenosić – należy natychmiast powiadomić odpowiednie służby.

