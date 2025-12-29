Joanna Racewicz rzadko pokazuje syna. Tym razem zrobiła wyjątek. „Pozwolił”

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-12-29 15:12

Joanna Racewicz od lat bardzo chroni życie prywatne swojego syna i rzadko pokazuje go w mediach społecznościowych. Tym razem jednak zrobiła wyjątek. Dziennikarka opublikowała wspólne zdjęcie z 17-letnim Igorem i krótko je skomentowała. „Pozwolił” – napisała, a fani nie szczędzili komplementów.

Joanna Racewicz

i

Autor: Akpa/Instgram/ Instagram

Joanna Racewicz zrobiła wyjątek

Na opublikowanym zdjęciu Joanna Racewicz pozuje razem z synem podczas wyjazdu. Oboje mają na sobie kaski ochronne, a fotografia wygląda na uchwyconą w trakcie wspólnej przygody. Dziennikarka podpisała ją jednym słowem: „POZWOLIŁ”, dodając kilka emotikonów. Ten krótki komentarz mówi jednak bardzo wiele.

Racewicz od lat podkreśla, że szanuje prywatność syna i to on decyduje, czy chce pojawiać się publicznie. Tym razem 17-latek wyraził zgodę – a obserwatorzy natychmiast to docenili.

17-letni syn Joanny Racewicz. Fani reagują

Pod zdjęciem szybko pojawiła się lawina komentarzy. Internauci zwracali uwagę na bliską relację matki i syna, naturalność kadru i fakt, że dziennikarka nie próbuje budować zainteresowania na prywatnym życiu dziecka. Widać, że dla wielu fanów był to rzadki, ale bardzo ciepły widok. "Piękna mama z pięknym synem" - czytamy w komentarzach.

Joanna Racewicz od lat samotnie wychowuje syna. Po tragicznej śmierci męża, Pawła Janeczka, który zginął w katastrofie smoleńskiej, to właśnie syn stał się centrum jej świata. Dziennikarka wielokrotnie mówiła, że macierzyństwo nauczyło ją pokory, cierpliwości i stawiania granic – także wobec mediów. Dlatego każde takie zdjęcie jest dla jej obserwatorów sygnałem, że to naprawdę wyjątkowy moment, a nie element medialnej strategii.

„Pozwolił” – jedno słowo, wiele znaczeń

Choć podpis pod zdjęciem był krótki, przekaz okazał się bardzo czytelny. Joanna Racewicz dała jasno do zrozumienia, że to syn decyduje, a ona respektuje jego wybory. W świecie, w którym wiele znanych osób chętnie pokazuje dzieci na każdym kroku, taka postawa spotyka się z dużym szacunkiem.

Joanna Racewicz pokazała syna! "Został tylko rok". Te słowa roztopią najtwardszy lód SE
Super Express Google News
Joanna Racewicz
26 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JOANNA RACEWICZ