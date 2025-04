Nowy Sącz. Nie żyje 64-latka ranna w strzelaninie

64-latka to druga ofiara śmiertelna strzelaniny w Nowym Sączu. W środę, 9 kwietnia, ok. 19.30 miejscowe służby ratownicze otrzymały informację o dwóch osobach z ranami postrzałowymi w domu jednorodzinnym na osiedlu Wólki. Na miejscu okazało się, że to 64-letnia kobieta i 41-letni mężczyzna, który mimo prowadzonej reanimacji zmarł. Według wstępnych ustaleń policji to on najpierw strzelił do poszkodowanej, a później postrzelił samego siebie. Ciężko ranna kobieta zmarła została zabrana do szpitala.

- 64-latka zmarła po przewiezieniu do placówki - przekazała w czwartek, 10 kwietnia, "Super Expressowi" Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu.

Według nieoficjalnych informacji Eska.pl kobieta była teściową 41-latka. Do sprawy będziemy wracać.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.