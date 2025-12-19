Czy można jeść mięso w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia? Biskup podjął decyzję

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-12-19 14:16

Biskup tarnowski Andrzej Jeż podjął ważną dla wiernych decyzję dotyczącą piątku, 26 grudnia 2025 roku. Udzielił on dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. To informacja, która z pewnością ucieszy wiele rodzin planujących dalsze świętowanie w gronie najbliższych. Biskup zachęca jednak, by skorzystanie z dyspensy połączyć z konkretnym gestem.

Czy można jeść mięso w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia? Biskup podjął decyzję

i

Autor: Jarosław Roland Kruk/ CC BY-SA 3.0 Biskup tarnowski Andrzej Jeż udzielił wiernym diecezji tarnowskiej dyspensy na drugi dzień świąt Bożego Narodzenia

Czy w piątek, 26 grudnia można jeść mięso? Biskup tarnowski udzielił dyspensy

Jak poinformowała kuria diecezjalna w Tarnowie, biskup Andrzej Jeż zdecydował o udzieleniu dyspensy na piątek, 26 grudnia 2025 roku. Oznacza to, że tego dnia katolicy przebywający na terenie diecezji nie będą zobowiązani do powstrzymywania się od spożywania mięsa. Decyzja ta, jak czytamy w oficjalnym komunikacie, została podjęta „biorąc pod uwagę dobro duchowe wiernych oraz tradycję uroczystego obchodzenia Oktawy Uroczystości Narodzenia Pańskiego”.

Oktawa Bożego Narodzenia to w Kościele katolickim okres ośmiu dni, który przedłuża świętowanie narodzin Chrystusa. Ma ona charakter radosny i uroczysty, co stoi w pewnej sprzeczności z pokutnym charakterem piątku. Właśnie dlatego biskupi diecezjalni często decydują się na udzielenie dyspensy, aby wierni mogli w pełni i bez przeszkód celebrować ten wyjątkowy czas. Podobne decyzje zapadają również w okolicach innych ważnych uroczystości kościelnych.

Polecany artykuł:

Ornat od królowej Anny, 500-letni kielich i racjonał uszyty przez św. Jadwigę. …

Modlitwa i uczynki miłosierdzia zamiast postu

Biskup Andrzej Jeż, zwalniając wiernych z obowiązku zachowania piątkowej wstrzemięźliwości, zachęca, aby w zamian za możliwość spożywania pokarmów mięsnych, wierni spełnili dwa warunki. 

- Korzystających z tej dyspensy zachęca się do ofiarowania w tym dniu dowolnej modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego oraz do spełnienia konkretnego uczynku miłosierdzia – czytamy w dekrecie.

Uczynkiem miłosierdzia może być na przykład wsparcie osoby potrzebującej, pomoc sąsiedzka, ofiarowanie datku na cele charytatywne czy po prostu poświęcenie czasu komuś samotnemu. W ten sposób radosne świętowanie łączy się z konkretnym aktem dobroci, co nadaje mu jeszcze głębszy, chrześcijański wymiar. Należy pamiętać, że dyspensa obowiązuje wyłącznie wiernych przebywających na terenie diecezji tarnowskiej w dniu 26 grudnia 2025 roku.

Super Express Google News
Parafianie postawili ks. Grzegorzowi okazały nagrobek
QUIZ. Co pamiętasz z bierzmowania? Dobry katolik powinien mieć wynik 10/10
Pytanie 1 z 10
Kto ma prawo udzielić bierzmowania?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DIECEZJA TARNOWSKA
BOŻE NARODZENIE
ANDRZEJ JEŻ
BISKUP
DYSPENSA