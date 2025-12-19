Czy w piątek, 26 grudnia można jeść mięso? Biskup tarnowski udzielił dyspensy

Jak poinformowała kuria diecezjalna w Tarnowie, biskup Andrzej Jeż zdecydował o udzieleniu dyspensy na piątek, 26 grudnia 2025 roku. Oznacza to, że tego dnia katolicy przebywający na terenie diecezji nie będą zobowiązani do powstrzymywania się od spożywania mięsa. Decyzja ta, jak czytamy w oficjalnym komunikacie, została podjęta „biorąc pod uwagę dobro duchowe wiernych oraz tradycję uroczystego obchodzenia Oktawy Uroczystości Narodzenia Pańskiego”.

Oktawa Bożego Narodzenia to w Kościele katolickim okres ośmiu dni, który przedłuża świętowanie narodzin Chrystusa. Ma ona charakter radosny i uroczysty, co stoi w pewnej sprzeczności z pokutnym charakterem piątku. Właśnie dlatego biskupi diecezjalni często decydują się na udzielenie dyspensy, aby wierni mogli w pełni i bez przeszkód celebrować ten wyjątkowy czas. Podobne decyzje zapadają również w okolicach innych ważnych uroczystości kościelnych.

Modlitwa i uczynki miłosierdzia zamiast postu

Biskup Andrzej Jeż, zwalniając wiernych z obowiązku zachowania piątkowej wstrzemięźliwości, zachęca, aby w zamian za możliwość spożywania pokarmów mięsnych, wierni spełnili dwa warunki.

- Korzystających z tej dyspensy zachęca się do ofiarowania w tym dniu dowolnej modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego oraz do spełnienia konkretnego uczynku miłosierdzia – czytamy w dekrecie.

Uczynkiem miłosierdzia może być na przykład wsparcie osoby potrzebującej, pomoc sąsiedzka, ofiarowanie datku na cele charytatywne czy po prostu poświęcenie czasu komuś samotnemu. W ten sposób radosne świętowanie łączy się z konkretnym aktem dobroci, co nadaje mu jeszcze głębszy, chrześcijański wymiar. Należy pamiętać, że dyspensa obowiązuje wyłącznie wiernych przebywających na terenie diecezji tarnowskiej w dniu 26 grudnia 2025 roku.

