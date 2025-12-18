W środę wieczorem (17 grudnia) w Tarnowie przy ul. Kochanowskiego doszło do pożaru hali magazynowej z artykułami spożywczymi.

W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany, a ogień został opanowany przez strażaków około godziny 20.

W akcji gaśniczej brało udział ponad 30 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej oraz okolicznych jednostek OSP.

Pożar w Tarnowie. Walka strażaków z ogniem w hali pełnej słodyczy

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie w środę, 17 grudnia, tuż przed godziną 18:30. Z informacji wynikało, że ogniem objęta jest hala magazynowa zlokalizowana przy ulicy Kochanowskiego.

Do walki z żywiołem natychmiast przystąpiło kilka zastępów straży pożarnej. W akcji brali udział zarówno strażacy zawodowi z PSP w Tarnowie, jak i druhowie z okolicznych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Łącznie na miejscu pracowało ponad 30 ratowników. Ich zadanie było niezwykle trudne, ponieważ ogień szybko rozprzestrzeniał się po konstrukcji dachu. Wewnątrz magazynu znajdowały się łatwopalne artykuły spożywcze, głównie napoje i słodycze, co dodatkowo podsycało płomienie i utrudniało działania gaśnicze.

Co było przyczyną pożaru w Tarnowie? Policja bada okoliczności zdarzenia

Dzięki profesjonalizmowi i determinacji strażaków, pożar udało się opanować około godziny 20. Rozpoczęło się dogaszanie pogorzeliska, aby wyeliminować ryzyko ponownego pojawienia się ognia. Na miejscu, oprócz straży pożarnej, obecne były również patrole policji oraz pogotowie energetyczne, które zabezpieczyło teren działań. Najważniejszą informacją jest fakt, że w wyniku tego groźnego zdarzenia nikt nie został poszkodowany.

Na ten moment przyczyny wybuchu pożaru nie są znane. Dokładne okoliczności tragedii będą wyjaśniane przez policjantów pod nadzorem prokuratury. Kluczowa w tej sprawie będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa.

