Tadeusz chciał zagarnąć rodzinny majątek, zabił siostrę jednym strzałem. 92–latek był myśliwym

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Adrian Teliszewski
Konsultacja: Adrian Teliszewski
2025-12-17 12:10

Choć Tadeusz S. z Ropy ma już 92 lata, to ręka mu nie zadrżała, gdy celował z dubeltówki do swojej młodszej siostry. Oddał w kierunku 80–letniej Stanisławy jeden strzał, który nie tylko okazał się celny, ale także śmiertelny. Kobieta zmarła na miejscu. Rodzeństwo od lat było skonfliktowane, kłócili się o rodzinny majątek.

Tadeusz chciał zagarnąć rodzinny majątek, zabił siostrę jednym strzałem. 92–latek był myśliwym

i

Autor: Agnieszka Nigbor-Chmura/Polska Press/East News/ East News Tadeusz chciał zagarnąć rodzinny majątek, zabił siostrę jednym strzałem. 92–latek był myśliwym
  • W Ropie (pow. gorlicki) 92-letni Tadeusz S. zastrzelił ze strzelby swoją 80-letnią siostrę Stanisławę. Do zdarzenia doszło 10 grudnia 2025 r. w ich rodzinnym domu.
  • Motywem zbrodni był długotrwały konflikt między rodzeństwem, którego podłożem były spory o rodzinny majątek.
  • Mężczyzna, to były myśliwy. Nie posiadał aktualnego pozwolenia na broń. Usłyszał zarzut zabójstwa i został tymczasowo aresztowany.

Ropa: Jednym strzałem zabił młodszą siostrę. Od dawna byli skłóceni

Do dramatycznych wydarzeń doszło w Ropie, małej miejscowości koło Gorlic w Małopolsce. Tadeusz S. i jego młodsza o 12 lat siostra Stanisława mieszkali razem w małym, drewnianym domu na ojcowiźnie. Jak mówią sąsiedzi rodzeństwo od lat było skłócone, a z racji tego, że razem mieszkali często między nimi wybuchały awantury. Głównym powodem sporu między Tadeuszem a Stanisławą była przyszłość rodzinnego majątku.

– Oni od tak dawna się kłócili, że chyba już zapomnieli o co. Ale faktycznie, dochodziło u nich do awantur przez lata. Myśleliśmy, że teraz, w tym wieku, to oni bardziej już myślą o przejściu na tamten świat niż o tej ziemi – powiedziała sąsiadka rodziny.

Dodała, że 80–letnia Stanisława nie miała dzieci, a Tadeusz dzieci miał i co do rodzinnego majątku miał inne plany niż jego siostra. W przeszłości 92–latek był myśliwym, należał nawet do miejscowego koła łowieckiego. Potrafił obsługiwać broń.

Nikt nie przypuszczał, że wyceluje do własnej siostry i to jeszcze w tym wieku – mówią wstrząśnięci mieszkańcy Ropy. 

Polecany artykuł:

Budynek w Tarnowie grozi zawaleniem! Mimo tego imprezują tam dzieci

W tle zbrodni rodzinny majątek

W dniu 10 grudnia 2025 r. funkcjonariusze Policji zostali poinformowani o śmierci 80-letniej kobiety w jednym z budynków w m. Ropa. Jak ustalono, 92-letni Tadeusz S. oddał z broni palnej – strzelby gładkolufowej typu „dubeltówka” jeden strzał z bliskiej odległości w kierunku zamieszkałej z nim wspólnie 80-letniej siostry. Córka sprawcy usłyszała wystrzał, po czym wewnątrz budynku ujawniła ciało kobiety. Z dokonanych na obecnym etapie wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna pozostawał w długotrwałym konflikcie z siostrą, którego podłożem były wzajemne pretensje na tle dokonywanych rozporządzeń z majątku rodzinnego. Nie miał również pozwolenia na posiadanie broni palnej – poinformowała media Justyna Mykietyn–Rataj, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

92–letni Tadeusz S. usłyszał zarzut zabójstwa i nie przyznał się do niego. Jednak w toku złożonych przez niego wyjaśnień potwierdził przebieg wydarzeń. Został aresztowany tymczasowo i skierowany na badania psychiatryczne.

Super Express Google News
Myślenice: Grób zastrzelonego przez policjanta Łukasza W.
Sonda
Jaka powinna być kara za zabójstwo?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MYŚLIWY
POWIAT GORLICKI
ZABIŁ SIOSTRĘ
ZABÓJSTWO