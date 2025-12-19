Wygrał 17 milionów w Lotto! Szczęśliwiec z nadmorskiej miejscowości już nie potrzebuje "bogatego Mikołaja"

Ostatnie losowania Lotto przyniosły fortunę dwóm miastom w Polsce, z kumulacją rosnącą od 29 listopada.

We Władysławowie padła rekordowa wygrana Lotto o wartości ponad 17 milionów złotych, a w Koszalinie milion złotych w Lotto Plus.

Zwycięzcy zastosowali różne strategie – od gry systemem po chybił trafił.

Losowania Lotto i Lotto Plus, które odbyły się w czwartek (18 grudnia), okazały się niezwykle szczęśliwe dla dwóch miejscowości w Polsce, wyłaniając kolejnych milionerów. Największa kumulacja padła we Władysławowie, gdzie główna wygrana w Lotto osiągnęła astronomiczną kwotę 17 046 880,90 zł. Nie mniej ekscytujące było losowanie w Koszalinie, gdzie padła główna wygrana w Lotto Plus o wartości 1 000 000 zł. Szczęśliwe liczby, które przyniosły fortunę w Lotto, to: 10, 20, 26, 33, 37, 38. Natomiast w Lotto Plus wylosowano: 1, 2, 11, 13, 15, 43. Te numery na zawsze zapiszą się w pamięci nowych bogaczy.

Punkt LOTTO, w którym odnotowano rekordową wygraną we Władysławowie, znajduje się przy ulicy gen. Józefa Hallera 2a. Zwycięzca, zamiast tradycyjnego pojedynczego zakładu, zdecydował się na grę systemem, typując aż 11 liczb. Ta sprytna strategia okazała się strzałem w dziesiątkę, gdyż oprócz głównej „szóstki”, gracz zgarnął dodatkowe 186 846 zł z tytułu wygranych niższych stopni. To absolutny rekord dla tej nadmorskiej miejscowości, jeśli chodzi o gry liczbowe LOTTO. Co ciekawe, ta sama kolektura ma już na swoim koncie inną znaczącą wygraną – w sierpniu 2020 roku padła tam Ekstra Pensja, czyli świadczenie w wysokości 5000 zł wypłacane co miesiąc przez 20 lat.

Druga z głównych wygranych to „szóstka” w Lotto Plus, która wyniosła 1 000 000 zł. Została ona odnotowana w punkcie LOTTO przy ul. Poprzecznej 7 w Koszalinie. Co ciekawe, zwycięski zakład został zawarty metodą chybił trafił, co dowodzi, że czasem to przypadek decyduje o losie. Jest to pierwsza wygrana w Lotto Plus w tym mieście, jednak w samej grze Lotto Koszalin ma już na koncie sześć „szóstek”.

Rozbita 18 grudnia kumulacja rosła od 29 listopada, budząc coraz większe emocje wśród graczy. W tym okresie, oprócz dwóch głównych wygranych, odnotowano aż 564 088 wygranych niższych stopni, o łącznej wartości 21 697 537,20 zł. Warto przypomnieć, że każdy gracz, kupując kupon Lotto, staje się również mecenasem sportu i kultury. W trakcie tej kumulacji gracze zasilili Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej kwotą 14 243 717,25 zł, a Fundusz Promocji Kultury – sumą 3 798 324,60 zł. To pokazuje, że Lotto to nie tylko szansa na miliony, ale także realne wsparcie dla ważnych dziedzin życia społecznego.

Gra o miliony toczy się każdego dnia. Już w piątek (19 grudnia) w Eurojackpot można było zagrać o 130 000 000 zł, co z pewnością przyciągnęło rzesze chętnych. Z kolei w sobotę (20 grudnia) w Lotto i Lotto Plus będzie można spróbować swoich sił odpowiednio o 2 000 000 zł i 1 000 000 zł.

