Wydał grosze, a wygrał miliony! Pod Poznaniem padła „szóstka” w Lotto

Gracz Lotto z Tarnowa Podgórnego zgarnął ponad 12 milionów złotych w sobotnim losowaniu, dzieląc się wygraną z innym szczęśliwcem.

Wygrana w Tarnowie Podgórnym to rekordowa suma dla tej miejscowości, a szczęśliwy kupon został zakupiony przy ul. Poznańskiej 97.

Zwycięskie liczby to 7, 10, 20, 30, 35 i 39. Jak grać, aby spełnić marzenie o "szóstce"?

Kto z nas nie wyobrażał sobie, jak to jest trafić „szóstkę” w Lotto? W sobotni wieczór, 8 listopada, szczęście uśmiechnęło się do gracza, który postawił zakład w kolekturze przy ul. Poznańskiej 97 w Tarnowie Podgórnym. Podczas losowania o godz. 22:00 padły aż dwie główne wygrane, a w puli było 25 milionów złotych. Oznacza to, że każdy ze szczęśliwców zgarnie dokładnie 12 312 338 zł.

Zwycięskie liczby to: 7, 10, 20, 30, 35 i 39.

Jak podaje Totalizator Sportowy, drugi zwycięski kupon został zakupiony online – co tylko pokazuje, że szczęście można złapać zarówno w tradycyjnej kolekturze, jak i w internecie.

Dla Tarnowa Podgórnego to wyjątkowe wydarzenie – jeszcze nigdy nikt nie wygrał tu tak ogromnej sumy. Właściciel szczęśliwego losu zapewne długo nie zapomni tej soboty!

Jak grać w Lotto?

Lotto to najpopularniejsza gra liczbową w Polsce, w którą grają miliony osób. Zasady są proste – wystarczy wybrać 6 liczb z 49 (można to zrobić samodzielnie lub zdać się na tzw. chybił-trafił). Jeden zakład kosztuje 3 zł, a losowania odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godz. 22:00.

Im więcej trafionych liczb, tym większa wygrana – ale to właśnie „szóstka” daje szansę na odmianę życia