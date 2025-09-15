Wydał grosze, a zgarnął fortunę! W Kościanie padła kolejna "szóstka" w Lotto

W sobotni wieczór (13 września) emocje sięgnęły zenitu. W Kościanie szczęśliwa kolektura mieści się przy ul. Surzyńskiego 11A. To właśnie tam padła jedna z dwóch wygranych „szóstek” w Lotto. Drugi szczęśliwy kupon został sprzedany w miejscowości Jabłonna w województwie mazowieckim.

Szczęśliwe liczby, które przyniosły ogromną wygraną, to: 3, 13, 14, 18, 25, 27. Dzięki nim dwie osoby zmieniły swoje życie w jednej chwili. Każda z nich wygrała po dokładnie: 1 595 904,70 zł

Padnięcie dwóch „szóstek” jednocześnie w różnych częściach Polski pokazuje, jak wielkie emocje towarzyszą grze w Lotto. Jak zwykle, część graczy śledziła losowanie na żywo, nie mogąc uwierzyć w to, co widzą na ekranie telewizora lub komputerów. Gdy ogłoszono zwycięskie liczby, niejedna osoba zamarła w oczekiwaniu na potwierdzenie wygranej – szczęście uśmiechnęło się jednak tylko do dwóch osób.

Jak grać w Lotto?

W Lotto można grać na różne sposoby: na chybił trafił, wykorzystując swoje ulubione lub ostatnie kupony lub po prostu wpisać swoje szczęśliwe liczby. Należy wybrać 6 z 49 liczb. Na kuponie może się znaleźć maksymalnie 10 zakładów. Jeden zakład kosztuje tylko 3 zł.

W grze systemowej typujesz więcej liczb w zakładzie – od 7 do 12 spośród 49, a tym samym zwiększasz swoje szanse na wygraną i wygrywasz więcej.

Dzięki grze z Plusem, liczby z Twojego zakładu Lotto biorą udział w dodatkowym losowaniu miliona złotych. Dodanie Plusa do zakładu to tylko złotówka!

Możesz grać na 10 kolejnych losowań lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji. Dzięki temu nie ominiesz swojego szczęśliwego dnia!

Losowanie Lotto odbywa się w każdy wtorek, czwartek i sobotę.