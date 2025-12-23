Gdzie do lekarza w święta? Lista otwartych placówek w Krakowie i Małopolsce

W okresie świątecznym, gdy przychodnie POZ są zamknięte, podstawową pomoc medyczną w Małopolsce zapewniają punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W przypadku nagłego bólu zęba pomocy udzielają dyżurujące gabinety stomatologiczne m.in. w Krakowie, Trzebuni i Kętach. W stanach zagrożenia życia należy udać się na SOR lub wezwać karetkę (999 lub 112).

Osoby planujące wyjazd za granicę do krajów UE/EFTA powinny wyrobić kartę EKUZ, która zapewnia dostęp do opieki medycznej na zasadach obowiązujących w danym państwie.

Gdzie szukać pomocy w razie choroby w święta? Lista placówek w Małopolsce

Podstawowym miejscem, do którego powinniśmy się skierować w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, które nie jest stanem zagrożenia życia, są punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Jak informuje małopolski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, w regionie działa blisko 50 takich placówek. Co ważne, nie obowiązuje w nich rejonizacja, co oznacza, że pacjent może zgłosić się do dowolnego, najbliższego punktu. Gabinety te działają od godziny 18:00 do 8:00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w weekendy i dni świąteczne. Pomoc można uzyskać na trzy sposoby: podczas wizyty w gabinecie, telefonicznie, a w medycznie uzasadnionych przypadkach lekarz może nawet przyjechać na wizytę domową. Lista otwartych placówek:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie , Kraków, ul. Strzelecka 2a, 12 619 86 61

Specjalistyczny Szpital im. J. Dietla w Krakowie, Kraków, al. Marsz. Ferdynanda Focha 33, 12 687 64 92

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, Kraków, os. Na Skarpie 66, 12 622 95 76

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., Kraków, os. Złotej Jesieni 1, 12 646 87 92

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie, Kraków, ul. Wrocławska 1-3 (budynek nr 1), 12 630 83 38

Szpital św. Rafała w Krakowie, Kraków, ul. Bochenka 12, 12 385 58 05

NZOZ Kraków - Południe, Kraków, ul. Kutrzeby 4, 12 265 46 02, 12 656 00 55, 12 656 10 07

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Kraków, ul. Prądnicka 35, 12 257 86 06

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, ul. Prądnicka 80, Pawilon M-V, wejście C, 12 614 28 88

Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej w Bochni, Bochnia, ul. Krakowska 31, 14 615 33 77

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, Brzesko, ul. Kościuszki 68, 14 662 13 72, 14 662 11 48

Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Chrzanów, ul. Topolowa 16, 32 624 76 30

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Dąbrowa Tarnowska, ul. Szpitalna 1, 14 644 33 22

OPC Spółka z o.o. Kraków sp. komandytowa, Gdów, ul. Lekarska 2, 12 346 24 05,

OPC Spółka z o.o. Kraków sp. komandytowa, Wieliczka, ul Grottgera 30, 12 356 52 89

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, Gorlice, ul. Węgierska 21, 18 352 75 74

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, Grybów, ul. Grunwaldzka 36, 18 262 26 04

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, Jabłonka, ul. 3 Maja 7, 18 265 29 76

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, Jordanów, Piłsudskiego 79, 18 267 55 26

OPC Spółka z o.o. Kraków sp. komandytowa, Brzeźnica, ul. księdza Eugeniusza Łudzika 1, 33 876 64 37

Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu, Kęty ul. Sobieskiego 45, 33 845 21 00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotne Przychodnia Zdrowia w Słomnikach, Słomniki, ul. św. Jadwigi Królowej 2, 12 388 29 99, 784 577 982

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, Krościenko nad Dunajcem, Esperanto 2, 18 262 32 21

Szpital im. dr. Józefa Dietla w Krynicy-Zdroju, Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142, 18 473 21 00

Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 6, 519 307 603

Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Limanowa, ul. Piłsudskiego 61, 539992901, 734137705

Szpital św. Anny w Miechowie, Miechów, ul. Szpitalna 3, 41 382 02 38, 532 085 686

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, Mogilany, ul. Rynek 4, 12 270 06 25 wew. 6

Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Mszana Dolna, ul. Marka 2, 795521993, 18 331 23 00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, Myślenice, ul. Szpitalna 2, 12 273 03 82

Niepołomickie Centrum Medyczne sp. z o.o., Niepołomice, ul. Korczaka 1, 12 281 10 05

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, Nowy Sącz, ul. Młyńska 5, 18 442 56 05, 795 531 807

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, 18 263 37 64

Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o., Olkusz, al. 1000-lecia 13, 41 240 13 45

Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu, Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 433 844 84 93

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, Proszowice, ul. Kopernika 13, 12 386 51 23

OPC Spółka z o.o. Kraków sp. komandytowa, Rabka-Zdrój, ul. Orkana 20B, 18 542 62 37

OPC Spółka z o.o. Kraków sp. komandytowa, Liszki, ul. św. Jana Kantego 11, 12 346 16 84

OPC Spółka z o.o. Kraków sp. komandytowa, Skawina, ul. Niepodległości 12, 12 357 62 18

Szpital im. dr. Józefa Dietla w Krynicy-Zdroju, Rytro-Centrum 541, 519 316 852

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skale, Skała, ul. Słomnicka 69, 12 389 00 00

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22, 33 872 33 12, 33 872 33 67, 668 312 938

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, Tarnów, ul. Lwowska 178a, 14 631 56 25

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, Tarnów, ul. Szpitalna 13, 14 631 04 30

Centrum Zdrowia Tuchów sp. z o.o., Tuchów, ul. Szpitalna 1, 14 653 52 88

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, Wadowice, ul. Karmelicka 5, 33 872 12 12

Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o., Wolbrom, ul. Skalska 22, 41 24 013 91

OPC Spółka z o.o. Kraków sp. komandytowa, Zakliczyn, ul. Tarnowska 9, 14 679 03 08, 531 955 191

Szpital Powiatowy im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Zakopane, Kamieniec 10, 18 54 53 100, 797 181 648

Nagły ból zęba w święta? Te gabinety stomatologiczne działają nawet w Boże Narodzenie

Jednym z najbardziej dokuczliwych problemów zdrowotnych jest ostry ból zęba. Kto go doświadczył, ten wie, że potrafi on zrujnować każde święta. Na szczęście, również w takiej sytuacji pacjenci mogą liczyć na pomoc. W Małopolsce działają specjalne gabinety doraźnej pomocy stomatologicznej, które przyjmują pacjentów w nocy, weekendy i święta. Dentyści udzielają tam pomocy w przypadkach, które nie mogą czekać, takich jak ostry ból zęba, obrzęk twarzy, krwawienie w jamie ustnej czy urazy, np. złamanie zęba. Warto zapisać sobie te adresy, bo mogą okazać się zbawienne. Placówki te są otwarte w godzinach od 19:00 do 7:00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w święta. W Małopolsce pomoc stomatologiczną w nagłych wypadkach świadczą trzy placówki:

Centrum Medyczne WIK Siepraw, Trzebunia 444, tel. 12 312 77 06

Sagittarius Management Group sp. z o.o., ul. Oboźna 4/1, Kraków, tel. 532 776 892

SPD sp. z o.o., os. 700-lecia 1A/1, Kęty, tel. 576 804 191

W sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia i życia, takich jak wypadek, uraz, zawał serca czy udar mózgu, należy bezwzględnie udać się na Szpitalny Oddział Ratunkowy lub Izbę Przyjęć. Te jednostki działają całodobowo i są przeznaczone do ratowania życia. Można również wezwać karetkę, dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112. Jeśli do wypadku doszło w górach, pomocy udzieli GOPR lub TOPR (numer alarmowy: 985 lub 601 100 300).

Planując świąteczny lub noworoczny wyjazd do jednego z krajów Unii Europejskiej, EFTA lub Wielkiej Brytanii, koniecznie należy zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Potwierdza ona prawo do niezbędnej opieki medycznej na takich samych zasadach, jakie obowiązują obywateli danego kraju. Kartę można wyrobić „od ręki” w oddziałach NFZ. W razie nagłej potrzeby za granicą, gdy nie mamy przy sobie karty, ratunkiem może być Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ, o który można zawnioskować poprzez aplikację mojeIKP.