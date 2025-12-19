Sensacyjne odkrycie archeologiczne w Małopolsce

Odkrycia archeologiczne potrafią zmienić to, co wydawało się pewne o przeszłości danego regionu. Tak właśnie stało się w Małopolsce, a dokładnie w podkrakowskich Czulicach, gdzie znaleziono nietypowy, podwójny grób dziecięcy datowany na przełom IV i V wieku naszej ery. Choć od odsłonięcia pochówku minęło już kilka lat, dopiero szczegółowe analizy specjalistów – od antropologów po genetyków – pozwoliły zrozumieć wiele nowych kwestii.

Grób odkryty przypadkiem

W 2018 roku archeolodzy odkryli w Czulicach (pow. krakowski) w miejscu rozpoczęcia budowy domu jednorodzinnego grób dwójki dzieci z czasów Wędrówek Ludów. Co ważne, grób nie znajdował się na typowym cmentarzysku, lecz w strefie osadniczej, w pobliżu osady przypisywanej społeczności kultury przeworskiej z późnego okresu rzymskiego.

Badacze ustalili, że chłopców złożono do grobu na przełomie IV i V wieku, w latach 395–418 n.e. – czyli w burzliwym czasie wielkich migracji i przetasowań w Europie. Jak czytamy na portalu sciencedirect.com, z analiz wynika, że w Czulicach pochowano dwóch chłopców w podobnym wieku (około 7–9 oraz 8–9 lat), ale o innym pochodzeniu. Jeden z nich miał pochodzenie azjatyckie i został zidentyfikowany jako Hun, drugi był europejczykiem.

Bogate dary i zwierzęcy "towarzysze" w grobie

Jak podaje portal national-geographic.pl, w komorze grobowej, obok szczątków dzieci, znaleziono także szczątki zwierząt: psa, kota i wrony oraz kilka innych elementów. Wyposażenie zmarłych nie było jednak jednakowe - chłopiec uznany za Huna ze zdeformowaną czaszką został pochowany anatomicznie i miał przy sobie m.in. złoty kolczyk, żelazny nóż, srebrne sprzączki do pasa oraz gliniane naczynie (czyli typowe "dary na drogę").

Chłopiec pochodzący z Europy miał natomiast bardziej ubogi pochówek. Według relacji badaczy jego ciało spoczywało nieanatomicznie, ułożone na brzuchu, a czaszka została przemieszczona – tak, by ostatecznie obaj zmarli byli zwróceni głowami w jedną stronę. Jeśli chodzi o wyposażenie, chłopiec miał jedynie obrobiony kamień.