Wielkie odkrycie archeologiczne w Małopolsce. Chłopcy w grobie pochodzili z V wieku!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2025-12-19 9:37

Wydawało się, że to będzie zwykły archeologiczny nadzór przy budowie domu. Tymczasem w Czulicach pod Krakowem natrafiono na grób sprzed lat, który natychmiast postawił badaczy na nogi: dwa dziecięce szkielety, niecodzienny układ kości i trop prowadzący daleko poza Małopolskę. Kim byli chłopcy i dlaczego ich wspólny pochówek z V wieku wciąż rodzi więcej pytań niż odpowiedzi?

Super Express Google News

Sensacyjne odkrycie archeologiczne w Małopolsce

Odkrycia archeologiczne potrafią zmienić to, co wydawało się pewne o przeszłości danego regionu. Tak właśnie stało się w Małopolsce, a dokładnie w podkrakowskich Czulicach, gdzie znaleziono nietypowy, podwójny grób dziecięcy datowany na przełom IV i V wieku naszej ery. Choć od odsłonięcia pochówku minęło już kilka lat, dopiero szczegółowe analizy specjalistów – od antropologów po genetyków – pozwoliły zrozumieć wiele nowych kwestii.

Polecany artykuł:

Ci twórcy podbijali polskiego TikToka w 2025 roku. Wśród liderów polityka z Sej…

Grób odkryty przypadkiem

W 2018 roku archeolodzy odkryli w Czulicach (pow. krakowski) w miejscu rozpoczęcia budowy domu jednorodzinnego grób dwójki dzieci z czasów Wędrówek Ludów. Co ważne, grób nie znajdował się na typowym cmentarzysku, lecz w strefie osadniczej, w pobliżu osady przypisywanej społeczności kultury przeworskiej z późnego okresu rzymskiego.

Badacze ustalili, że chłopców złożono do grobu na przełomie IV i V wieku, w latach 395–418 n.e. – czyli w burzliwym czasie wielkich migracji i przetasowań w Europie. Jak czytamy na portalu sciencedirect.com, z analiz wynika, że w Czulicach pochowano dwóch chłopców w podobnym wieku (około 7–9 oraz 8–9 lat), ale o innym pochodzeniu. Jeden z nich miał pochodzenie azjatyckie i został zidentyfikowany jako Hun, drugi był europejczykiem.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Archeolodzy odkryli grób dzieci z V wieku. Tak mogli wyglądać [ZDJĘCIA]

Odkrycie archeologiczne
5 zdjęć

Bogate dary i zwierzęcy "towarzysze" w grobie

Jak podaje portal national-geographic.pl, w komorze grobowej, obok szczątków dzieci, znaleziono także szczątki zwierząt: psa, kota i wrony oraz kilka innych elementów. Wyposażenie zmarłych nie było jednak jednakowe - chłopiec uznany za Huna ze zdeformowaną czaszką został pochowany anatomicznie i miał przy sobie m.in. złoty kolczyk, żelazny nóż, srebrne sprzączki do pasa oraz gliniane naczynie (czyli typowe "dary na drogę").

Chłopiec pochodzący z Europy miał natomiast bardziej ubogi pochówek. Według relacji badaczy jego ciało spoczywało nieanatomicznie, ułożone na brzuchu, a czaszka została przemieszczona – tak, by ostatecznie obaj zmarli byli zwróceni głowami w jedną stronę. Jeśli chodzi o wyposażenie, chłopiec miał jedynie obrobiony kamień.

Chłopcy byli przygotowywani do jakiejś roli w społeczeństwie. Nie wiemy, z czego wynikała deformacja czaszki. Ona być może świadczyła o przynależności do elity. Czyli mógł to być pewien wzorzec urody osiągnięty sztuczną deformacją. Np. przez zakładanie skórzanych opasek na głowę. Na kościach nie widać takich zmian, które świadczyłyby o częstym wykonywaniu jakiś czynności, np. strzelaniu z łuku, bo chłopcy są za młodzi. Ale wiemy z różnych przekazów, że mali chłopcy bardzo wcześnie uczyli się strzelać z łuku - relacjonowała Dr Anita Szczepanek z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, cytuje portal RMF FM.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRAKÓW
ARCHEOLOGIA