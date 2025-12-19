Z powodu gęstej mgły nad Krakowem, do godziny 8:40 sześć samolotów zostało przekierowanych na lotnisko w Katowicach.

Przekierowanie oznacza dla pasażerów opóźnienia i problemy logistyczne, w tym konieczność pokonania dodatkowej, 100-kilometrowej trasy do Krakowa.

Władze lotniska ostrzegają, że utrudnienia mogą potrwać dłużej i zalecają podróżnym sprawdzanie statusu lotu bezpośrednio u przewoźników.

Gęsta mgła nad Krakowem. Znamy listę przekierowanych lotów

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez lotnisko, które bazują na danych z systemu INFLOT, do godziny 8:40 na lotnisko w Katowicach przekierowano sześć samolotów. Pasażerowie lecący z różnych zakątków Europy i świata, zamiast w Krakowie, wylądowali na Śląsku. Jak czytamy w komunikacie, zmiany objęły następujące połączenia:

W6 4453 Wizz Air z Sofii

FR 3798 Ryanair z Bolonii

LG 5741 Luxair z Luksemburga

AY 1161 Finnair z Helsinek

FR 9950 Ryanair z Tuluzy

LY 5119 EL AL z Tel Awiwu

Sytuacja jest dynamiczna, a władze lotniska nie wykluczają, że w przypadku utrzymywania się złych warunków pogodowych, lista przekierowanych lotów może się jeszcze wydłużyć.

Koszmar pasażerów

Lądowanie w Katowicach zamiast w Krakowie oznacza dla nich nie tylko opóźnienie, ale przede wszystkim poważne problemy logistyczne. Odległość między portem lotniczym w Pyrzowicach a krakowskimi Balicami to blisko 100 kilometrów, co w zależności od środka transportu oznacza dodatkową, co najmniej półtoragodzinną podróż.

Władze lotniska apelują do podróżnych o sprawdzanie aktualnych informacji bezpośrednio u przewoźników. To linie lotnicze są odpowiedzialne za dalszą organizację transportu dla swoich klientów z lotniska zapasowego. Wszyscy, którzy planują podróż z lub do Krakowa w najbliższych godzinach, powinni na bieżąco śledzić komunikaty i status swojego lotu na oficjalnych stronach internetowych. Mgła nad Małopolską na razie nie odpuszcza, co zwiastuje kolejne utrudnienia.