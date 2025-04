i Autor: Darek Ryś Policyjny radiowóz na ulicy na osiedlu Wólki

Strzały w Nowym Sączu! Nie żyją dwie osoby [AKTUALIZACJA]

W środowy wieczór (9 kwietnia) Nowy Sączem wstrząsnęła tragedia. Jak podaje Eska Nowy Sącz News, na osiedlu Wólki doszło do strzelaniny, w wyniku której zginął 41-letni mężczyzna, a 64-letnia kobieta z ranami postrzałowymi trafiła do szpitala. Z lecznicy napłynęły kolejne, tragiczne wieści. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi intensywne śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności tego dramatycznego zdarzenia. Co się stało na spokojnym dotąd osiedlu?