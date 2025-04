Wsyp to do miski i zalej wodą. Po 30 minutach będziesz mieć gotową odżywkę do storczyków. Pobudzi kwiatostany do kwitnienia i sprawi, że storczyk wystrzeli jak z procy! Domowe nawożenie storczyków

Zrób to ze storczykami w domu, a tuż po Wielkanocy pokryją się kwiatami

Storczyki to prawdziwi dominatorzy polskich parapetów. To jedne z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych. Polacy pokochali je za łatwe zasady pielęgnacji oraz wieloletnie kwitnienie. Niektóre gatunki zakwitają nawet kilka razy do roku. Większość odmian storczyków kwitnie od października do lutego. Phalaenopsis to jedna z najpopularniejszych w Polsce odmian storczyka. Kwitnie oraz najczęściej wiosną, jednak odpowiednio pielęgnowana może obsypywać kwiatami nawet kilka razy w roku.

Pielęgnacja storczyków nie jest skomplikowana, a jednym z najważniejszych jej aspektów jest podłoże. Storczyki najlepiej rosną w przepuszczalnej i żyznej ziemi. Konieczny jest również drenaż, do którego możesz wykorzystać torf lub korę drzewną. Storczyki naturalnie pochodzą z lasów tropikalnych i dlatego też potrzebują sporo wilgoci. Należy pamiętać o regularnym podlewaniu. Ziemia w doniczce musi być stale wilgotna. Unikaj jednak zbierania się wody w podstawce doniczki. Nadmiar wilgoci może doprowadzić do gnicia korzeni i obumarcia rośliny. Storczyki potrzebują również wilgoci w powietrzu. Zimą bardzo niekorzystnie wpływa na nie suche powietrze. Pamiętaj, by regularnie zraszać liście. Możesz postawić obok doniczki miskę z wodą. Parująca woda będzie zwilżać powietrze, co wpłynie dobrze na kwiat.

Zalej wodą i podlewaj tym storczyki w domu. Kwitnienie będzie bardziej okazałe

Wiele osób zapomina o odżywaniu kwiatów doniczkowych. To bardzo ważny zabieg, który pobudzi rośliny do lepszego wzrostu oraz będzie stymulować procesy kwitnienia. Do nawożenia kwiatów doniczkowych wystarczą domowe odżywki, które przygotujesz samodzielnie. W przypadku storczyków ogrodnicy polecają nawóz na bazie ryżu. Do miski wsyp 5 łyżek nieugotowanego ryżu i zalej 500 ml wody o temperaturze pokojowej. Odczekaj 1 godzinę, a następnie cało dokładnie przecedź. Otrzymanym wywarem podlewaj storczyki raz miesiącu. Woda ryżowa to bogactwo minerałów oraz witamin, które sprawdzą się w pielęgnacji kwiatów. Zawiera ona między innymi, niezbędne do prawidłowego wzrostu, fosfor oraz potas. Pomagają w wytwarzaniu się kwiatostanów oraz stymulują prawidłowe procesy rozrostu.