Ogrodnik spod Kętrzyna wskazał bardzo ważny zabieg na trawnik. Od kiedy robię to w tym terminie, to latem trawa rośnie niczym na Camp Nou. Pierwsze w sezonie koszenie trawy

Jaskry azjatyckie wyglądem przypominają miniaturowe róże. To rośliny bulwiaste, które zachwycają bogactwem kolorów i form. Ich kwiaty, złożone z wielu delikatnych płatków, występują w odcieniach bieli, różu, czerwieni, pomarańczy, żółci, a nawet fioletu. Co więcej, jaskry są stosunkowo łatwe w uprawie, a ich kwitnienie trwa dość długo, wprowadzając do ogrodu radość i świeżość. Idealnie nadają się na rabaty, do donic i pojemników, a także jako kwiaty cięte do wazonów.

Gotuję, a wodę wykorzystuję do podlewania kwiatów. Jaskry azjatyckie, po tej domowej odżywce kwitną jak szalone

Żeby jaskry obficie kwitły, warto zasilić je domową odżywką. Jest kilka mikstur, które bez problemu możemy przygotować sami. Roślinom dobrze zrobi wywar ze skórek bananów. Skórki bananów są bogate w potas, który jest niezbędny do kwitnienia. Żeby przygotować odżywkę, zalej 5 skórek bananów 1 litrem wody i gotuj przez 15 minut. Po ostudzeniu rozcieńcz wywar z wodą w proporcji 1:5 i podlewaj nim jaskry raz na miesiąc. Innym domowym nawozem do jaskrów jest woda po gotowaniu jajek. Taka woda zawiera wapń, który wzmacnia rośliny i poprawia ich odporność na choroby. Po ostudzeniu podlewaj nią jaskry raz na 2 tygodnie.

Jaskry piękne kwiaty do ogrodu. Kiedy szadzić, kiedy kwitną i jak o nie dbać?

Jaskry kwitną zazwyczaj od maja do czerwca, choć termin kwitnienia może się nieco różnić w zależności od warunków pogodowych i terminu sadzenia. Jaskry powinno się sadzić wiosną w kwietniu lub w maju. Przed sadzeniem bulwy jaskrów wymagają namoczenia. Umieść je w letniej wodzie na około 2-4 godziny. Dzięki temu pobudzisz je do wzrostu. Te kwiaty preferują stanowiska słoneczne lub lekko zacienione, osłonięte od silnych wiatrów. Ziemia powinna być żyzna, przepuszczalna i dobrze zdrenowana. Jaskry lubią wilgotną glebę, ale nie tolerują przelania. Podlewaj regularnie, szczególnie w okresach suszy. Unikaj moczenia liści i kwiatów, aby zapobiec chorobom grzybowym.

ZOBACZ TEŻ: Co zrobić, aby hortensje były niebieskie? Domowy sposób na bajeczny ogród. Sprawdź, przepis na naturalny nawóz z kuchennych odpadów