Autor: Albrecht Fietz/Pixabay

Co zrobić żeby pobudzić kwiaty do kwitnienia? Podlej tym domowym nawozem, a łodygi będą uginać się pod ciężarem pąków

Co zrobić żeby kwiaty kwitły jak szalone? Najlepiej podlać je specjalną odżywką. To najprostszy sposób, by pobudzić rośliny do kwitnienia. Jeśli chcesz pielęgnować rośliny w ekologiczny sposób możesz podlewać je domową odżywką z banana. Jak zrobić domowy nawóz, który sprawi, że kwiaty będą kwitły jak szalone?